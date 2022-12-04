فرض غرامات وزيادة منافذ التذاكر منها.. 14 توصية لسياحة النواب للنهوض بمنطقة الأهرامات



أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب ، برئاسة النائبة نورا علي، الحكومة بزيادة عدد منافذ بيع التذاكر الإلكترونية عند مدخل الهرم، ودراسة قبول العملات الأجنبية للحصول على تذاكر الدخول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الأحد، لبحث معالجة الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائحون بمنطقة الأهرامات.

حضر الاجتماع، قيادات شرطة السياحة والآثار، ورئيس قطاع الآثار المصرية، ومستشار وزير السياحة، ورئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع الذي شهد استنكار رئيس اللجنة للظواهر السلبية التي تحدث تجاه السائحين عند الأهرامات دون أدنى رقابة؛ بمجموعة توصيات جاءت كالتالي:

١- زيادة عدد بوابات الدخول، والانتهاء من منظومة كاميرات المراقبة للمنطقة، ونقل السائحين بعربات كهربائية صديقة للبيئة.

٢- موافاة اللجنة بمدى الالتزام بمدة التطوير، وتخصيص منطقة التريض، ونقل وتحريك البوابات الالكترونية، وافتتاح طريق الفيوم خلال ديسمبر الجارى.

٣- دراسة الفصل بين سيارات السياحة والسيارات الأخرى في الدخول والخروج من المنطقة.

٤- قيام الآثار (الأمن الإداري) بإعادة تنظيم إجراءات الدخول والخروج، وتوزيع ونشر قواعد لفرض النظام والانضباط..

٥- زيادة عدد منافذ بيع التذاكر عند مدخل الهرم، واستخدام وسائل الكترونية تسهيلا للأجانب على دفع تذاكر الدخول، ودراسة قبول العملات الأجنبية للحصول على تذاكر الدخول.

٦- سرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بحيث تتزامن مع افتتاح المتحف الكبير.

٧- قيام وزارة السياحة مع محافظ الجيزة بتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال ووضع تسعيرة واشتراطات لكل من العربات والسائقين والدواب، وتخصيص أماكن للجمّالة والخيّالة بعيداً عن المنطقة الأثرية.

٨- تقنين أوضاع الباعة الجائلين من أهالي نزلة السمان، وتخطيط منطقة تجارية وبازارات بشكل حضاري تراثي.

٩- عقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.

١٠- التنسيق بين وزارة التعليم وأجهزة الاعلام لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى المجتمع.

١١- تنظيم حملات توعية لساكني منطقة نزلة السمان للتعاون في القضاء على الآثار السلبية.

١٢- التنسيق بين السياحة، والبيئة، والتنمية المحلية، للحفاظ على نظافة المنطقة ورفع مخلفات البناء وجمع القمامة بأسلوب حضاري.

١٣- عدم السماح لمن هم دون الـ16عامًا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية بمفردهم، إلا في صحبة مشرفين في حالة الرحلات المدرسية.

١٤- تشديد الرقابة وفرض غرامات على مرتكبي السلوكيات السلبية والتصرفات الخاطئة.