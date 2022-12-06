فرص كبيرة لتوطين الصناعة تنتظر مواجهة التحديات ومزيدًا من الحوافز

شهدت الجلسة الثالثة باليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التى عُقدت بعنوان «التصنيع من أجل التوطين والتصدير.. مسار إجبارى لتجاوز الأزمة»، مناقشات هامة حول فرص توطين الصناعة المحلية فى المجالات الإنتاجية المختلفة، والخطوات والحوافز المطلوبة لتجشيع المستثمرين على توطين وتعميق الصناعة المحلية، لما لها من قدرة على تلبية الاحتياجات السوق المحلية، وخفض الواردات من ناحية، وزيادة الصادارت وتعزيز عوائد العملة الصعبة من ناحية أخرى، إلى جانب حصر المعوقات المواجهة للقطاعات الصناعية، وعلى رأسها البيروقراطية وتوفير الأراضى، مع تكاتف القطاع الخاص والحكومة لتجاوز تلك التحديات خلال المرحلة المقبلة.

أدار الجلسة، محمد ريحان، رئيس قسم الاقتصاد والأسواق بجريدة المال، وضمت كوكبة من المتحدثين، هم، الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيمياوية باتحاد الصناعات، رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، ومحمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، والدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات ورئيس شركة روكال للمواد العازلة، والدكتور مدحت نافع رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسبائك، ومحمد إبراهيم الرئيس التنفيذى لمجموعة الكابلات المصرية، وأحمد مجدى العضو المنتدب لشركة سوميتومو إيجيبت.

وحدد المتحدثون عددًا من الفرص التى من الممكن العمل عليها لتوطين الصناعة، وتحديدًا فى مجالات إنتاج بعض أصناف المكونات والخامات ومستلزمات الإنتاج التى تعتمد عليها المصانع المحلية، بدلًا من استيرادها بمليارات الدولارات سنويًا.

ورغم تأكيد جميع المتحدثين وجود التحديات حالية إلى جانب بعض المخاوف المستقبلية، وأن 2023 قد يكون العام الأصعب على الإطلاق على الصناعة، إلا أنهم اتفقوا فى الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار فى ضخ المصانع المحلية استثمارات، وإضافة خطوط إنتاج جديدة وعدم التوقف عن التطوير والتأهيل خلال الوقت الحالى، لاستغلال أى فرص أخرى قد تتولد من الأزمة الحالية.

وكان السؤال الذى استهل به محمد ريحان الجلسة: ما رؤية القطاع الخاص لفرص توطين الصناعة فى مصر والحوافز المطلوبة؟

من جهته، قال الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إن توطين الصناعة أمر مهم للغاية، خاصة منذ جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد.

وأضاف الجبلى أنه تم تدشين مبادرات فى هذا الشأن، ومن ضمنها مبادرة ابدأ، لافتًا إلى أن التوطين سيعمل على إتاحة السلع والمنتجات فى السوق المحلية وسيعمل على زيادة الصادرات.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن صادرات القطاع تمثل %15 من الصادرات المصرية غير البترولية، وتضم صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، والزجاج والأسمدة ووغيرها

وأوضح الجبلى، أنه تم إنشاء شركة بين القطاع الخاص ومبادرة «ابدأ» والحكومة، بشأن إنتاج الصودا آش (وهو خام مستخدم فى صناعة الزجاج)، واصفًا إياها أنها تعتبر شراكة نموذجية، كما أنه سيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالشركة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسترى النور خلال النصف الأول من 2023.

وأوضح الجبلى أن تكلفة استيراد تلك الخامة تصل الى 400 مليون دولار يتم، وبالتالى سيتم توفيرها، كما سيتم تصدير جزء من المنتج.

وأكد الجبلى من الممكن أن تقوم صناعات صغيرة ومتوسطة، على خامات مستلزمات انتاج مهمة ، لافتا الى وجود تجربة تم عملها وهى ناجحة فى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالاسكندرية، وتمت إقامته عبر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهى الاستعانة بخام البلاستيك مثل البولى بروبيلين والبولى ايثيلين من المجمعات الصناعية وتصنيعه فى صورة منتج نهائى لتوفيره للسوق المحلية والتصدير.

قال مدحت نافع، إن هناك عوامل عديدة يجب توافرها لتوطين قطاع الصناعات التحويلية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، والتى أبرزها حل أزمة العملة الصعبة حاليًا، ثم يليها توفير الأراضى المرفقة بالأسعار المنافسة أمام الجادين فى الاستثمار.

وأضاف «نافع» أنه من ضمن الحوافز الاستثمارية التى تساهم فى زيادة التصنيع المحلى هو ضرورة العمل على توفير المواد الخام، لاسيما أنها عنصر أساسى فى العملية التصنيعية، مرورًا بتوفير عدد من البدائل التمويلية فى الأسواق المحلية المناسبة لكل صناعة على حدة، إضافة إلى نسبة الفائدة على القروض الموجهة للقطاع الصناعى، بالتزامن مع تواجد ميزة نسبية ممثلة فى وجود فائض من الطاقة بالسوق المحلية.

وأشار «نافع» إلى أن الدولة على مدار الفترة الماضية اهتمت بالقطاع الصناعى بشكل ملحوظ، وظهر ذلك فى إنشاء نحو 114 منطقة صناعية فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة 100 مليار دولار صادرات، تعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الصناعى يجب العمل على تحقيق هذا الهدف.

وكشف أن شركته على سبيل المثال تسعى بشكل مستمر للاستمرار فى التغلب على المعوقات التى تواجهها الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بالعمل على تدشين مشروع جديد فى الصناعات المعدنية، جزء منه عبر تمويل أجنبى وقروض، والمتبقى موارد ذاتية، فيما سيسهم الجزء الأجنبى فى تمويل شراء بعض المعدات من الخارج.

وأكد «نافع» ضرورة استمرار الحوافز التمويلية للقطاع خلال الفترة المقبلة، لإنقاذ القطاعات الصناعية من الركود والتوقف، موضحًا أن قطاع الصناعات المعدنية من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، لاسيما أن صناعة الفوسفات والزجاج وغيرهما يمكن تحويلها إلى منتجات داخل مصر.

وطالب بضرورة العمل على إنتاج الخامات والمكونات التى يمكن من خلالها بناء مزيد من الصناعات واستغلالها فى توطين الصناعة المحلية.

وقال محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى إن إتاحة الحوافز أمام المصنعين والمستثمرين تعد أساس المنافسة، سواء فى الأسواق المحلية أو الخارجية، موضحًا أن الحكومة أقرت هذه الحوافز فى الفترة الماضية، وكان أبرزها المبادرات التى أطلقت خلال فترة جائحة كورونا فى عام 2020.

وأضاف أن منطقة المثلث الذهبى تستهدف تدشين بيئة اقتصادية متكاملة، تضم مشروعات صناعية وسياحية وخدمات، مشيرًا إلى أن المنطقة بها مقومات للكثير من الصناعات الاستراتيجية، مشددًا أيضًا على توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين، لأن أى مستثمر يأتى لطلب أراضٍ صناعية يحتاج أن تكون جاهزة المرافق، ما يساعد على تسهيل مهمته.

وأكد أن الحكومة أقرت حوافز كبيرة استثمارية وصناعية، منها ضريبية وجمركية، مشيراً إلى أن تلك الحوافز أنقذت عددا كبيرا من الإفلاس بكل القطاعات، موضحاً أن المناطق الصناعية ساهمت فى وجود تنوع صناعى لاسيما فى تواجد صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة فى أماكن واحدة ما ساهم فى خلق تكامل بينها.

وأشار «أبو الغيط» إلى أن هناك صناعات كثيرة حدث بها تنوع وتوطين مثل صناعه السيارات ومصنع الضفائر الكهربائية والاسمدة وغيرها ، نتيجة الحوافز التى اعطتها الحكومة للمستثمرين، ما ساهم فى زيادة الناتج القومى وساهمت فى وجود تنوع استثمارى جغرافى، لاسميا فى مناطق الصعيد بعد اهتمام الحكومة فى طرح مناطق صناعية فى قنا وأسوان والفيوم .

وأكد أن طرح حوافز ومبادرات كبيرة ساهم فى زيادة الصادرات المصرية من 25 عام 2020 الى 32 مليار دولار العام الماضى، وذلك فى إطار خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

ثم طرح محمد ريحان سؤالًا حول عدد مشروعات الحالية العاملة فى منطقة المثلث الذهبي؟

قال «أبو الغيط» إن منطقة المثلث الذهبى بها العديد من الفرص الاستثمارية، مؤكدا وجود طلبات عالمية للاستثمار فى المنطقة، فى عدد من المجالات أبرزها فى مجالات التعدين والفوسفات والأسمدة.

ثم وجه محمد ريحان سؤالًا للدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ونائب رئيس غرفة مواد البناء حول فرص توطين الصناعة فى مجال صناعة المواد العازلة لتوفير العملة الأجنبية المنفقة على استيراد مستلزمات الإنتاج؟

قال الدكتور كمال دسوقى إن مصر ليست بها مشكلة فى الاستيراد، ولكن المشكلة تكمن فى حجم التصدير مقارنة بحجم الواردات فى السوق المصرية، متسائلاً هل المشكلة فى الصناعة أم المناخ الاستثمارى أم فى القرارات الحكومية؟

واستطرد قائلا: أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا فى تهيئة البنية التحتية، منها الطرق والموانئ وغيرها، موضحًا أن الصناعة المصرية قادرة على اقتحام الأسواق الخارجية، ولكن يبقى هنا عوامل أخرى مؤثرة مثل تكلفة الإنتاج والجودة لاسيما فى ظل وجود تحديات ضخمة، موضحاً طالما هناك تحديات سيكون هناك فرص كبيرة.

وكشف أن عدد الشركات المسجلة فى اتحاد الصناعات يفوق 100 ألف شركة، وقد يكون جزء كبير منها غير مؤهل للمنافسة عالمياً، ولا يمتلك الجودة والكفاءة الكاملة فى منتجاته، موضحا أن الصادرات تمثل %15 من الناتج المحلى المصرى، مؤكداً ضرورة أن من المفترض أن تساهم الصناعة فى 50 – %60 من إجمالى الدخل القومى لمصر.

ووجه محمد ريحان سؤالا حول أبرز التحديات التى تواجه قطاعات صناعة مواد البناء حاليا؟

أشار الدسوقى إلى أن البيروقراطية وضعف العنصر البشرى أبرز التحديات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام، موضحاً أن الاقتصاد المصرى لم ينج حتى الآن من تلك البيروقراطية، وأن بعض القوانين والمبادرات يتم طرحها ولا يتم تنفيذها نتيجة تلك الاجراءات المعطلة.

وأشار إلى أن التحدى الأقوى حاليا الذى فرض نفسه بقوة الفترة الحالى هو توافر مستلزمات الإنتاج فى ظل اعتماد الشركات على استيراد معظم مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، لافتا إلى أن الحكومة تحتاج لمعرفة قدرات القطاع الصناعى لتصنيع منتج قادر على المنافسة الدولية، كما تحتاج لمعرفة المنافسات غير العادلة من بعض الدول التى تدعم منتجاتها بقوة، لمواجهتها ودعم القطاع الصناعى الخاص المصرى.

وأكد الدسوقى أن القطاع الخاص المصرى يقوم بخطأ وهو التصنيع من أجل تلبية الطلب المحلى، ما تسبب فى خروج المنتجات المصية من المنافسة الدولية ، مطالباً بضرورة أن يكون يتم تغيير هذا الفكر إلى التصنيع من أجل التصدير والمنافسة عالمياً.

ووجه ريحان سؤالا له حول كيفية تغيير وتلافى هذا الخطأ؟

وأشار الدسوقى الذى يرأس مجلس إدارة شركة روكال للمواد العارلة إلى أن شركته وقطاعات صناعية أخرى بدأت تصنيع البدائل ومكونات الإنتاج والعمل على توفير خامات لمواجهة أزمة نقص الخامات فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين قد يضطرون أحيانا للخروج من الأسواق حال عدم وجود فرص او حوافز مع عدم قدرته على المنافسة للمنتج المحلى الأعلى جودة والأقل سعراً.

وأوضح الدسوقى أن التصنيع يحتاج لوقت كبير وحوافز ضخمة فى عدد من المجالات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن أحد أبرز المعوقات للتصنيع وتوطين الصناعة هو تعدد الأوعية الضريبية، إذا ما قورنت بالخارج فإن المستثمر يدفع خارجياً ما إجماليه %9 ضرائب ولكن فى مصر يتم وضع %14 ضرائب قيمة مضافة وضرائب أخرى وجمارك وغيرها من الأعباء فضلا عن أعباء وصعوبة الحصول على التراخيص والتصاريح والرسوم وغيرها.

وقال أحمد مجدى العضو المنتدب لشركة سوميتومو ايجيت إن مصر تمتلك صناعات ضخمة يجب تنميتها وتحتاج لتسويقها بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ضرورة إعطاء مزايا وحوافز ضخمة تنهض بالصناعة الوطنيه للمنافسة عالميا.

وأضاف أن شركة سوميتومو تعد من كبرى الشركات التى بها عمالة وطنية تصل إلى 15 ألف عامل، لافتا الى أنها على سبيل المثال تقوم بالتصدير لأغلب دول أوروبا وامريكا وبعض الدول الآسيوية.

وتابع أن فترة 2011 كانت مصرغير جاذبة لأى استثمار بشكل كبير نتيجة الحالة الأمنية بالتزامن مع التشريعات القديمة والتى تحتاج لتنقية وتحديث مع البيروقراطية القائمة، لكن مصر نجحت فى تحقيق نمو صناعى واقتصادى بعد ذلك، نتيجة عدد من الخطوات التى تم تنفيذها تشريعيا واقتصاديا وضريبيا وجمركياً، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية بشكل قوى وبمختلف القطاعات على رأسها الطاقة والكهرباء والبترول وغيرها.

وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت قوة العالم الاقتصادية وأنانية كل دول العالم، حيث سعت كل دولة لتأمين احتياجاتها بشكل كامل ولو على حساب الغير، إضافة إلى وجود صعوبة فى سلاسل الإمداد، وارتفعت أسعار الشحن بشكل قوى وهو ما ظهر فى ارتفاع سعر شحن الحاوية من 1200 دولار لتصل إلى 15-16 ألف دولار مع ندرة فى سلاسل الإمداد بشكل كبير.

وقال مجدى إن جزءا كبيرا من الصناعات على مستوى العالم واجه شبح التوقف وبعضها توقف بالفعل، مؤكداً أنه بالرغم من تلك الأزمة العالمية إلا أن المواطنين لم يلاحظوا اى تأثر أو نقص فى المواد الغذائية.

وأوضح أن الحرب الأوكرانية تسببت فى زيادة سوء الوضع العالمى، موضحاً أن بعض المصانع بدأت الإغلاق عالميًا، ولكن بالرغم من ذلك فإن مصر مستمرة فى تشجيع التصنيع المحلى وتوطينه بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه مع الأزمات العالمية فإن فرصة مصر فى التصنيع.

وطرح محمد ريحان مدير الجلسة تساؤلا حول كيفية استفادة الاقتصاد المصرى والأسواق المحلية من توطين الصناعية؟

وأجاب «مجدى» أن شركته على سبيل المثال تستورد ما يعادل مليار جنيه كرتون سنوياً من الخارج، نتيجة عدم توافر تلك النوعية من الكرتون داخل السوق المحلية، ولكنه أكد أن الشركة لديها إمكانية للتصنيع المحلى ونقل المعرفة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وهو ما تسعى لتنفيذه حاليا، وبالتالى فإن تصنيع تلك المكونات المستوردة يوفر ملايين الدولات سنويا ويخفف الضغط على العملات الأجنبية.

وقال محمد إبراهيم الرئيس التنفيذى لمجموعة الكابلات الكهربائية المصرية إن قطاع الصناعة المحلية يتحسن بشكل مستمر وينمو رغم الأزمات، موضحاً أن الاقتصاد المصرى تم تصنيفه ضمن أعلى الاقتصاديات نمواً خلال جائحة كورونا، ويأتى ذلك بفضل المشروعات القومية العملاقة التى تم الإعلان عنها ما ساهمت فى زيادة إنتاج لبعض الشركات وزيادة التصنيع المحلى والطاقات الانتاجية لكل القطاعات المشاركة فى تلك المشروعات.

وأضاف أن الشركة تقوم بشكل مستمر فى إنشاء التوسعات فى السوق المحلية وزيادة خطوط الإنتاج والعمل على زيادة الاستثمار لزيادة الإنتاج والتصدير.

وأوضح أنه يجب على القطاع الخاص معرفة دوره، وأن تعلم الدولة دورها، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى لازال فى أزمة مثل كل الاقتصاديات، ولكن يجب على الصناعة التنوع بشكل كبير وعدم الاعتداد بما يتم الطلب عليه فقط، ولكن التنوع والعمل على زيادة التصدير لتوفير العملة الأجنبية للاستيراد.

وقاطعه محمد ريحان.. فما الطلوب إذن؟

أكد أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار، ولكن يتطلب عليها العمل على تنويع الحوافز الضريبية، كما تحتاج الشركات للتطور بشكل مستمر والاختراع والتنوع ونقل المعرفة بشكل أكبر والعمل على تطوير العقل البشرى المصرى خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطور العالمى، مع ضخ استثمارات فى الخامات البديلة المستوردة التى يمكن تصنيعها محليًا للمساهمة فى توفير مستلزمات الانتاج.

ورداً على سؤال حول كيف يمكن مواجهة الأزمة الحالية؟

أكد ابراهيم أنه يجب العمل على سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة زيادة حوافز التصدير خاصة فى ظل منافسة قوية من المكون الخارجى الحاصل على حوافز تصديرية تصل لنحو %10 بعد ارتفاع تكلفة الانتاج والشحن والتصدير وزيادة الاعباء التصديرية على المنتج المحلى.

وقال إن الشركة ليست لديها مشكلة فى ضخ استثمارات جديدة لإيجاد التنوع وتصنيع مكونات الإنتاج وزيادة الاستثمار فى العامل البشرى، مشيراً إلى أن الشركات لديها انتماء قوى للدولة المصرية، ونتمنى أن نراها أحسن دولة والأفضل اقتصادية، ولكن ينبغى على الحكومة دعم الصناعة بشكل أكبر من ذلك خاصة من أجل التصدير.

ثم وجه محمد ريحان مدير الجلسة سؤالا للمتحدثين حول مخاوف المستثمرين الصناعيين خلال العام المقبل 2023؟

أوضح مدحت نافع، أن عام 2023 هو العام الأصعب وفقاً للمتغيرات الحالية، لاسيما فى ظل توقعات فى دخول الاقتصاد الأمريكى فى نوع من التباطؤ مع اضطراب سلاسل الإمداد والتطور الاقتصادية والمعدلات السريعة.

وأشار إلى صعوبة ترفيق الأراضى نظراً لارتفاع تكلفة ترفيقها، موضحاً ان السوق المصرية سوق استهلاكية كبيرة ولكنها ليست ميزة مطلقة، لاسيما فى ظل وجود صناعات أخرى غير متواجدة فى السوق مثل الصناعات التعدينية والهندسية التى يفتقدها لها السوق ويجب توطينها خلال الفترة المقبلة.

وبادره محمد ريحان بسؤال حول دور المستثمرين فى استغلال الفرص المتاحة بعد إعلان وزارة الصناعة عن 131 منتجًا قد يتم إحلالها وإنتاجها محليا بدلا من استيرادها؟

قال نافع إن وزارة الصناعة أعلنت عن تلك الفرص ولكن يجب أيضاً توضيح الحوافز والعمل على ترفيق تلك الأراضى بأسعار منخفضة لتشجيع القطاع الصناع، موضحاً أن الفرصة تصبح فرصة حقيقية عند توفير الدولة البدائل بتكلفة منافسة، مشيراً إلى أن مصر لا تمتلك خامات كثيرة، ويجب على الصناع الأتجاه للتصنيع بشكل عام فى كافة المجالات لخفض استيراد الخامات.

ورد أبو الغيط أيضاً قائلًا: مصر تسير بخطى جيدة وثابتة فى تطوير البنية التحتيه وتعديل التشريعات، وتمتلك صناعات كبيرة فى الرمال والصناعات التعدينية، فى ظل اهتمام رئاسى كبير بعد طرح مشروعات للاستثمار فى الرمال السوداء والبيضاء مؤخرا، مشيراً إلى أن هيئة المثلث الذهبى لديها فرص ضخمة.

وأضاف ابو الغيط أن الدولة تمضى فى إصدار وتنويع الحوافز والمبادرات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الحكومة مستمرة فى خطة ترفيق الأراضى من خلالها أو عبر القطاع الخاص، كما أن تسعير الأراضى عبر قرار رئيس الوزراء هم الأهم لاسيما بعد توضيح خريطة التسعير والاستثمار على مستوى الجمهورية يوضح سعر البيع وسعر حق الانتفاع وتوضيح كافة الاراضى المتاحة.

وطرح مدير الجلسة سؤالا حول مطالب بعض المستثمرين حول إتاحة الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى بالمجان ؟

قال الدسوقى إن بعض المستثمرين يقومون بتسقيع الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية، ويجب تطبيق القانون عليهم بحزم، ومن يخالف ذلك فى أى قطاع يجب تطبيق القانون عليه بكل حذافيره، موضحاً أن عنصر الوقت أهم شئ، والرخصة الصناعية تستغرق وقتا طويلا لتجديدها، وبعض من يتهرب من الضرائب يجب تطبيق عليه القانون.

وكشف أن القرارات الخاصة بإصدار الرخصة عبر الإخطار أو إصدارها خلال 7 أيام لا يتم تنفيذها بشكل كامل نتيجة البيروقراطية ، من جانب بعض الموظفين أو المسئولين، مشيراً إلى أن المُصنع يجب عليه أن يعمل فى قطاعه وهو الصناعة فقط لا غير، وليس الاتجاه فى تسقيع الأراضى.

ووجه محمد ريحان مدير الجلسة سؤالًا للمتحدثين حول نيّتهم لضخ استثمارات جديدة، العام المقبل، لتوطين الصناعة رغم المخاوف الحالية.

أوضح محمد إبراهيم أنه ينبغى على الشركات استغلال الفترة الحالية لترتيب أوراقها وإعادة ترتيب الأولويات، وبدأت مجموعة الكابلات الكهربائية المصرية، فى الفترة الماضية، مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وقامت الشركة بإنشاء شركتين جديدتين فى مجالات مختلفة لتصنيع مكونات الإنتاج.

وتابع أن المشكلة ليست فى الاستثمار، ولكنها حاليًّا فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المكونات والمُعدات وخطوط الإنتاج، ولا سيما أن إنشاء مصنع باستثمارات كبيرة يتم تدشينه عبر النقد الأجنبى، مما يضطر المستثمر للوقوف فى الطابور وقائمة الانتظار لتدبير الدولار.

فيما قال مدحت نافع، رئيس الشركة العربية للسبائك، إن شركته تستهدف التوسع فى تصنيع المواد التعدينية، والعمل على استهداف الأسواق الأوروبية، خلال الربع الأول من 2025، مشيرًا إلى أنه من رحم الأزمات تولد الفرص، فيما تستهدف الشركة توطين صناعة الدرفلة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه خلال أزمة كورونا ظهر هناك تحدٍّ حول توفير أجهزة التنفس الصناعى وإمكانية تصنيعها محليًّا، وتم إطلاق مبادرة لتصنيع تلك الأجهزة، وتم إنتاجها بالفعل، وتوريدها للمستشفيات المصرية، مؤكدًا ضرورة عدم الإفراط فى التشاؤم أو التفاؤل بشكل مستمر، لكن الصناعة المصرية تستطيع الكثير.

وأكد نافع أن ما حدث من اضطراب سلاسل الإمداد تسبَّب فى قيام كل الدول بالعمل على إيجاد بدائل والتوجه للتصنيع محليًّا لتأمين احتياجاتها، موضحًا أن مفهوم الأمن الغذائى اختلف تمامًا نتيجة الأزمات الحالية، وهو ما ظهر فى اتجاه عدد من الدول للاهتمام بقطاعات عديدة فى الفترة المقبلة؛ أبرزها الزراعة.

وأضاف أحمد مجدى أن “سوميتومو اليابانية” تستهدف الانتهاء من مصنع إنتاج الضفائر الكهربائية خلال عام 2023 باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، على أن يبدأ التصدير للسوق الأوروبية والخارجية نهاية عام 2023.

ونوه بأن المصنع الجديد؛ كونه الأكبر فى العالم لصناعة الضفائر الكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع، يوفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل، وهو بمثابة مدينة صناعية متكاملة بهدف التصدير وسد حاجة السوق الأوروبية من الضفائر الكهربائية للسيارات.

فريق المال:

-محمد مجدى – أحمد شوقى – الشاذلى جمعة- عمر سالم – أحمد على – مدحت اسماعيل – دعاء محمود – أسماء السيد – عصام عميرة – أحمد صبحى – سارة لطفى – طارق رمضان – نرمين إبراهيم – إبراهيم الهادى عيسى

-تصوير: محمد عبده

‘-شراف عام : إيمان القاضى – شريف عمر