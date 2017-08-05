فرص عمل لمحاسبين بمكاتب المراجعة والمحاسبة

دعاء حسنى ترصد "المال" عبر تقريرها التالى، عددًا من فرص العمل للمحاسبين المعلنة بالسوق المصرية حديثًا، حيث أعلن مكتب "إيه تى إيه" للمحاسبة والمراجعة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجته لـ4 محاسبين للعمل بمقر المكتب فى الشيراتون. وأوضح "إيه تى إيه للمحاسبة" اشتراطاته فى المتقدمين ل

دعاء حسنى

ترصد “المال” عبر تقريرها التالى، عددًا من فرص العمل للمحاسبين المعلنة بالسوق المصرية حديثًا، حيث أعلن مكتب “إيه تى إيه” للمحاسبة والمراجعة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجته لـ4 محاسبين للعمل بمقر المكتب فى الشيراتون.





وأوضح “إيه تى إيه للمحاسبة” اشتراطاته فى المتقدمين لشغل تلك الوظيفة كالتالى: أن يقتصر المتقدمون على المهنة للذكور فقط، وحصولهم على مؤهل عالى، مع تحديد موقفهم من الخدمة العسكرية، وأن يكونوا من سكان القاهرة الكبرى، وإجادته لبرامج مايكروسوفت أوفيس واللغة الإنجليزية، مقابل راتب قابل للتفاوض للعمل بدوام كامل، ويقدم المكتب تأمينًا اجتماعيًّا للعاملين وتسجيلًا بسجل المحاسبين والمراجعين.

كما أعلنت شركة الأندلس للاستيراد والتصدير بالوراق في الجيزة، عن احتياجها لـ5 محاسبين للعمل لديها، مشترطة حصول المتقدمين على مؤهل عال، وسنوات خبرة بين 3 و10 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة تامة لبرامج مايكروسوفت أوفيس، وتناسب الوظيفة كل الأعمار، مقابل راتب قابل للتفاوض نظير دوام كامل، وتقديم تأمين صحى واجتماعى للعاملين لديها.