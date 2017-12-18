فرص عمل في بي تك وأوبر وكريم

دعاء حسنيأعلنت شركة بي تك لتجارة الأجهزة المنزلية، عن حاجتها لـ5 من العاملين للعمل بفرعها بدسوق بكفر الشيخ.وقالت الشركة عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني أن إشتراطات الوظيفة، أن يكون المتقدمين من الذكور بسن يتراوح بين 18 و35 سنة والمؤهل المطلوب الإعدادية ، ولا يشترط إجادة الخبرة أو إجادة برامج



دعاء حسني

أعلنت شركة بي تك لتجارة الأجهزة المنزلية، عن حاجتها لـ5 من العاملين للعمل بفرعها بدسوق بكفر الشيخ.

وقالت الشركة عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني أن إشتراطات الوظيفة، أن يكون المتقدمين من الذكور بسن يتراوح بين 18 و35 سنة والمؤهل المطلوب الإعدادية ، ولا يشترط إجادة الخبرة أو إجادة برامج الحاسب الآلي، وذلك مقابل دوام كامل وراتب قابل للتفاوض مع تقديم تأمينات صحية وإجتماعية.

فيما أعلنت شركة تل سبورت بـ6 أكتوبر، عن حاجتها لعاملين بلا شهادة شرط اجادة القراءة والكتابة، بسنوات خبرة بين 1 إلى 4 سنوات، علي أن يكون المتقدمين ذكور والسن يتراوح بين 25 و40 سنة ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وذلك مقابل راتب من 1800 لـ2000 جنيها، وتقدم الشركة مزايا كإحتساب الوقت الإضافي وتأمين سحى وإجتماعي.

وطلبت شركة أبو الأسعاد والعبد ومقرها مصر الجديدة، “عاملة” لشغل وظيفة موظف بوفيه، علي أن يتراوح سنها بين 21 و30 سنة، ولم تشترط الشركة الخبرة أو إجادة اللغة الإنجليزية، وتناسب كل المؤهلات ، بمواعيد عمل من 10 صباحا ًإلى 7 مساءا، ماعدا الجمعة، وذلك مقابل راتب قابل للتفاوض.

وللتقدم لشغل تلك الوظائف يمكن عبر الرابط التالي: https://forasna.com/company/%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%83-4165

من جهة أخرى، أعلنت شركة أوبر وكريم، للنقل الذكي عن حاجاتها عن 6 موظفين من الإناث لشغل منصب مديرة قسم بفرعها بمدينة نصر، وفرعها بالمنصورة بمحافظة الدقهلية براتب قابل للتفاوض وحوافز إضافية بين 1000 و3000 جنيها.

أوضحت الشركة عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، أن الإشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة هى تراوح سن المتقدمات بين 25 و32 سنة، وإجادة للغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلى، وشهادة مؤهل عال، وخبرة في مجالات الإدارة وسيتم حصولهن علي التدريب المطلوب لشغل الوظيفة.

ويمكن التقدم لشغل الوظيفة عبر الرابط التالي: https://forasna.com/job/p/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-39328?l=bp&t=bj&a=%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1