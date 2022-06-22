فرص عمل جديدة في شركة مصر للطيران .. تعرف عليها

توجه شركة مصر للطيران، المتقدمين للإعلان الخارجى رقم ١٨ لسنه ٢٠٢٢ الخاص بحاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة( ضابط حركة/ضابط مبيعات/ أخصائي علاقات عامة) للعمل بقطاع الشئون التجارية/الإدارة العامة للعلاقات العامة، بضرورة المتابعة اليومية للموقع الإلكترونى http://hrholding.egyptair.com/home.html .

وذلك لمعرفة مواعيد تسليم المستندات المطلوبة ومواعيد الاختبارات والحضور فى المواعيد المحددة لكل متقدم وذلك بالمجمع الإدارى الجنوبي بمصر للطيران بالإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ( للمتقدم فقط دون مرافق)، وكذلك الالتزام التام بالمواعيد المقررة لكل متقدم وعلى من تخلف عن موعد الحضور سيتم استقبال المستندات يوم الجمعه من كل أسبوع فيما عدا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويوم الجمعه الموافق ٢٠٢٢/٧/٨ وقفة عرفات.