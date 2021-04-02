فرص جديدة تجتاح التأمين والإعادة بعد فيروس «كورونا»

تتميز صناعة إعادة التأمين تاريخياً بأنها من القطاعات بطيئة التكيف والتى تتوقف كثيرا عند الأحداث إلا أنه مع خروج العالم من الوباء فلدى هذه الصناعة فرصة لتسريع تحولها من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية والبيانات لصالح كل من شركات النقل والعملاء.

وقال جيمس هاريسون ، رئيس قسم التأمين بشركة “” UKI للبيانات والتحليلات العالمية بأن هناك حاجة ماسة للبيانات والتحليلات ودورها في مساحة نقل المخاطر على خلفية الجائحة العالمية.

وأشار رئيس قسم التأمين بشركة UKI للبيانات والتحليلات إلى أنه قبل جائحة كورونا COVID-19 ، كانت صناعة التأمين بطيئة في الاستثمار في التقنيات الرقمية والبيانات لبعض الوقت

الوباء كشف هشاشة الأنظمة المستخدمة فى تسيير أعمال الشركات

وواجهت الصناعة مشكلة مع الأنظمة القديمة التي تم تخصيصها بشكل كبير ، وغالبًا ما تستشهد بالعمليات والمنتجات المعقدة كعوائق تحول دون التحول.

أضاف أن الوباء كشف عن هشاشة نماذج التشغيل من نقص الاستثمار في التقنيات الرقمية والبيانات هذا واضح حقًا.

كانت شركات التأمين التي استثمرت في البيانات الرقمية أكثر قوة والتي أصبحت الآن مركزية لاستراتيجية الشركة ومن خلالها استطاعت فهم هوية عملائها وتطوير رؤيتها بشكل عالى الدقة لملف تعريف المخاطر الخاص بهم لدعم العمليات عبر سلسلة قيمة التأمين .

لتحقيق ذلك، أنشأت الشركة مؤشر تأثير COVID الذي يجمع بين مصادر بيانات مع ما كشفت عنه الشركات ، لتسليط الضوء على الاضطرابات التي تتعرض لها أنشطة تجارية محددة.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت D & B أداة تعقب اضطرابات التجارة COVID-19 ، والتي تعزز القدرات الأساسية لسحابة البيانات الشاملة للشركة لتوفير رؤية للاقتصاد الكلي لمساعدة الشركات على تحديد متى قد تنشأ المخاطر.

الدعم مطلوب من التأمين لصناعات الاغذية المشروبات والنقل

وأوضح رئيس قسم التأمين بشركة “UKI” للبيانات والتحليلات درجة تأثير صناعة التأمين التى وصفها بالمثيرة جدًا للاهتمام وهي في الواقع 80 من 100. لذا فأنه بالتأكيد ليس الأكثر تأثراً من وجهة نظر تشغيلية بشكل أساسي.

وقال هاريسون هناك فرصة لشركات التأمين لدعم الصناعات التي تأثرت بشكل خطير ، على سبيل المثال صناعة الأغذية والمشروبات التي لديها درجة مؤشر 8″.

وبإلقاء نظرة فاحصة على نتيجة صناعة التأمين ، أشار هاريسون إلى أن هذا يرجع جزئيًا إلى استجابة القطاع لتفشي فيروس كورونا وحقيقة أنه من الناحية التشغيلية ، كان العمل إلى حد كبير كالمعتاد.

وتابع أن النطاق الكامل للمطالبات الناتجة عن الوباء لا يزال غير واضح.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، قدم هاريسون بعض الأفكار حول ما يجب أن تفعله صناعة التأمين لتحقيق أقصى استفادة من ديناميكية السوق الحالية ، والأهم من ذلك ، ثروة البيانات والتحليلات المتقدمة الموجودة هناك.

وأكد ان هناك فرصة كبيرة لصناعة التأمين لاستخدام تحليلات البيانات ، من خلال النظر إلى هذه النتائج لفهم العملاء الأكثر تضررًا أو هشاشة والاستجابة وفقًا لذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المناسبة.

وراى ان لدى صناعة التأمين الفرصة لبدء البحث عن عملائها وتقسيمهم بطريقة مختلفة .