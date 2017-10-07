فرص تأهل مصر لكأس العالم تتصدر التوك شو الليلة

رحاب صبحى يتصدر الحديث عن فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم، برامج التوك شو بفضائيات خاصة مصرية، مساء اليوم السبت. فرص تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم على on e فى "كل يوم"يستضيف برنامج كل يوم على قناة on e فى التاسعة والنصف مساءً، كلا من الكابتن طارق العشري المدير الفني لفر

رحاب صبحى

يتصدر الحديث عن فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم، برامج التوك شو بفضائيات خاصة مصرية، مساء اليوم السبت.

فرص تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم على on e فى “كل يوم”





يستضيف برنامج كل يوم على قناة on e فى التاسعة والنصف مساءً، كلا من الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق إنبي، وحلمي طولان، والناقد الرياضي إيهاب الخطيب

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ويتطرق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، للحديث عن فرص تأهل المنتخب المصري لكأس العالم، بعد غياب 27 عاما، واستعراض لقاء “غانا، أوغندا”، وتقديم مباراة الغد الحاسمة للمنتخب القومي أمام نظيره الكنغولي، والمزمع إقامتها غدا على إستاد برج العرب في تمام السابعة مساء.



المونديال موضوع “هنا العاصمة” الليلة





تقدم الإعلامية لميس الحديدى، على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً فى برنامجها ” هنا العاصمة “، حلقة خاصة مع النقاد الرياضيون فتحي سند وعصام شلتوت وأبو المعاطي ذكي ولطفي السعقان في مواجهة ساخنة مع لميس الحديدي في فقرة “4+1” عن “المونديال” .



تعداد سكان مصر فى “مباشر من مصر ” على الفضائية المصرية





يستضيف برنامج ” مباشر من مصر ” على قناة الفضائية المصرية فى السادسة مساءً ، الكاتب الصحفى عماد الدين حسين للحديث عن الصحافة المحلية والدولية ، وفى الفقرة الثانية يتحدث اللواء نبيل محمود رئيس قطاع الفروع الاقليمية بجهاز الاحصاء للحديث عن أهم دلالات الاحصائيات الاخيرة عن تعداد السكان فى مصر .

زواج القاصرات فى” 90 دقيقة” على المحور

تفتح الإعلامية جيهان لبيب، ملف زواج القاصرات بين عدم التحريم والتجريم ، وذلك فى الثامنة مساء في برنامج ” 90 دقيقة “على قناة المحور، و ذلك وفقا للإحصائيات والأرقام الخطيرة التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، والتى كشفت حجم تفشى الظاهرة فى المجتمع المصرى.

وتناقش لبيب الملف من كافة زواياه الاجتماعية والدينية والقانونية مع عدد من المختصين والمسئولين فى الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة ومجلس النواب ، وتطرح الحلقة كافة التساؤلات الخاصة بالظاهرة وهل يحرم الشرع زواج القاصرات أم يبيحه، وهل هناك ألية لوضع تشريع قوى يمنع تلك الظاهرة أم أن الأفكار والعادات الاجتماعية أقوى من التشريعات.

كما تكشف الحلقة عددا من القصص والحكايات الصادمة فى زواج القاصرات بالقرى والمراكز المصرية وكيف تحولت تلك الزيجات إلى مآسي دمرت عائلات وأسر بأكلمها وشردت أطفالها.