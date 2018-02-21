فرصنا: نستهدف مليون باحث عن العمل فى 2020

يشارك موقع “فرصنا” لخدمات التوظيف المجانى “أونلاين”، في ملتقى إليكسا للتوظيف 2018، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23 – 24 فبراير الحالي.



ويستهدف المعرض توفير فرص عمل للشباب، وفتح قنوات للاتصال المباشر بين الشركات وشباب الخريجين، ويتوقع حضور أكثر من 25 ألف من الباحثين عن الوظائف.



وقال مصطفى حسن، مدير التسويق بالموقع: “تحرص فرصنا على المشاركة في هذه الملتقيات إيماناً منها بالدور الرائد الذي تقوم به في السوق المصرية باعتبارها همزة وصل حقيقية بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، ولقاء الباحثين عن العمل والتواصل معهم بشكل مباشر وتلقي كافة أسئلتهم واستفساراتهم وتقديم النصائح الخاصة بالبحث عن عمل بشكل عام والخاصة بالطرق المثلى للبحث عن وظائف على الموقع”.

وأشار إلى أن معرض إليكسا يعتبر أحد أكبر المؤتمرات والمعارض في مصر والشرق الاوسط في مجال التوظيف والتدريب المهنى، وتحرص على المشاركة فيه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والعالمية العاملة في مجال مواقع التوظيف الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف حسن: “يهدف فرصنا بحلول عام 2020 إلى مساعدة مليون باحث عن العمل في سعيهم في البحث عن عمل وإيجاد فرص مناسبة لهم”.

ولفت إلى أننا نهدف في المستقبل أن يكون لنا دور في توعية سوق العمل و التعامل مع التحديات التي تطرأ عليه مثل: نسب الحضور للمقابلات والفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح أن موقع فرصنا يتيح التسجيل على الموقع الالكتروني بطريقتين إما بشكل مباشر عبر الموقع الإلكترونى، أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 19916″.



وفي ضوء ذلك، يوجد على الموقع الآن أكثر من مليون باحث عن العمل في زيادة مستمرة، ويوجد أكثر من 10آلاف فرصة عمل في مختلف المجالات وفي مختلف محافظات مصر، ويوفر 2000 فرصة عمل بالإسكندرية.

