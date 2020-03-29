«فرصنا» تمنح الشركات شهرا مجانا للإعلان أونلاين عن وظائفها

أعلن موقع فرصنا لخدمات التوظيف أونلاين أنه تماشيا مع السياسة التي تتبعها الدولة المصرية عن منح جميع الشركات باقة مجانية تمامًا لمدة شهر لتتمكن الشركات من الإعلان عن الوظائف المتاحة لديها والتواصل مع الباحثين عن عمل.

إضافة إلى قيام فريق العمل بفرصنا بتطوير وإطلاق فلتر جديد للوظائف التي تتم من المنزل بحيث يعمل أصحابها بطريقة أكثر آمنا وتوفر لهم مصدر دخل، ويشجع الشركات التي لديها مثل هذه الفرص على الإعلان عنها الآن على الموقع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من المؤسسات والشركات إلى تخفيض قوة العمل لديها لمنع التقارب الجسدي بين الموظفين كصورة من صور الحد من انتشار الفيروس، وأكدت الشركة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن هذه المبادرات التي تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية من خلال التواصل المباشر مع الشركة او من خلال رقم الاتصال 19916.

وأكد أمير شريف، المدير التنفيذى لشركة البشر سوفت مالكة موقع وظف وفرصنا أنه منذ اليوم الأول لانطلاق أعمال فرصنا في مصر ونحن نعتبر الموقع وفريق عمله جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن ويجب على الجميع التضافر لمواجهة الأزمة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن شغلنا الشاغل في الوقت الحالي عدم تحميل الشركات أعباء مالية إضافية لذلك أطلقنا هذه المبادرة التي تساعد أصحاب الأعمال وأيضا الباحثين عن العمل أو المتضررين من جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.

أضاف شريف في بيان صحفي اليوم، أن المبادرة تأتي استكمالا لعدد من المبادرات التي أطلقتها الشركة لصالح الشركات مثل باقة الزيرو للشركات وغيرها، حيث تهدف الشركة إلى أن تصبح همزة الوصل الحقيقية بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل ويأتي ذلك انعكاسا للدور الذي تقوم به الشركة بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية عام 2020.

وتابع المدير التنفيذى لفرصنا قائلًا إننا رصدنا منذ بداية الأزمة زيادة معدلات البحث عن العمل والتقديم على الوظائف المتاحة من قِبل الباحثين عن العمل، لذلك جاءت فكرة المبادرة واتخاذنا لخطوة إضافية تراعي المصلحة العامة وتقدم المزيد من التسهيلات لخلق المزيد من فرص العمل للمصريين خلال الفترة الحالية.

ودعت فرصنا جميع الشركات الى ضرورة توخي أعلى درجات الأمان والوقاية داخل بيئات العمل المختلفة وأثناء إجراء مقابلات العمل أيضًا.