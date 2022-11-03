«فرصة عمل».. حيلة شخص للاعتداء على السيدات في الغربية وضبط المتهم

اتخذ شخص حيلة لاستقطاب سيدات للاعتداء عليهن، عن طريق نشر إعلان وظيفة عمل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعندما تقدمت للوظيفة فتاة، اصطحبها لمسكنه بالاشتراك مع آخرين، واعتدى عليها دون رغبتها في محافظة الغربية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول -مقيمة بالجيزة- بمشاهدتها إعلان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يعلن عن توفير فرص عمل، وتواصلت مع القائم على إدارة الموقع والذي طلب منها التوجه لمدينة المحلة لمقابلته للعمل، وتقابلت معه بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة واصطحبها بمركبة “توك توك” قيادة شخص إلى منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة المحلة، واعتدى عليها دون رضاها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم مركبة “توك التوك”، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.