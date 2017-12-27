فرصة سعيدة غدا على مسرح السلام

سلوى عثمان يفتتح إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح العرض المسرحى "فرصة سعيدة" غدا الخميس الموافق 28 ديسمبر الجارى، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على خشبة مسرح السلام. وتدور أحداث العرض فى إطار اجتماعى كوميدى عن رجل يبلغ من العمر 79 عاما، يجد نفسه وحيدا فى منزله دون صحبة

سلوى عثمان

يفتتح إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح العرض المسرحى “فرصة سعيدة” غدا الخميس الموافق 28 ديسمبر الجارى، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على خشبة مسرح السلام.

وتدور أحداث العرض فى إطار اجتماعى كوميدى عن رجل يبلغ من العمر 79 عاما، يجد نفسه وحيدا فى منزله دون صحبة أو رفقة إلى أن تحدث له مفاجآت تمنحه فرصة تغيير مصير حياته.

العرض بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أحمد الدمرداش، وإيمان أبو طالب وخالد محروس، وعلي كمالو، لى لى قاسم، بسمة شوقى، تأليف صلاح عربى، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى،ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبة طنطاوى، وفكرة وإخراج محمد جمعة.