اقتصاد وأسواق

«فرصة».. برنامج لتشجيع الشباب للعمل بالمقاولات في المغرب

أعلن المغرب إطلاق برنامج يحمل اسم "فرصة" لأجل تشجيع الشباب على العمل في المقاولات، لا سيما في ظل التبعات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا. وبحسب سكاي نيوز عربية، يستهدف البرنامج 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع…

المال - خاص 11:50 م, السبت, 16 أبريل 22 11:50 م, السبت, 16 أبريل 22

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أعلن المغرب إطلاق برنامج يحمل اسم “فرصة” لأجل تشجيع الشباب على العمل في المقاولات، لا سيما في ظل التبعات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

وبحسب سكاي نيوز عربية، يستهدف البرنامج 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة بين مناطق المملكة والمساواة بين الجنسين، وسيتم تخصيص 1.25 مليار درهم 126 مليون دولار في عام 2022 لتفعيل البرنامج.

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وبادرت الحكومة إلى إطلاق هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار للصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا.

في هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بالتعليم التقني العالي الحسين الفرواح، أنه يمكن تلخيص برنامج “فرصة” كالتالي: فكرة مقابل مواكبة وتمويل للمشروع. مؤكدا على أن هذه المبادرة الحكومية مهمة للشباب حاملي الأفكار المشاريع من خلال الاستفادة من آليتين.

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يقول الفرواح في تصريح “سكاي نيوز عربية”، أن الآلية الأولى هي المواكبة، ويتعلق الأمر بالتدريب عن بعد، لمدة شهرين ونصف لمن هو في حاجة لذلك.

ويتم تقديم التدريب من شركاء البرنامج والمؤسسات التي ترعاه، على مستوى المحافظات بعد ملء الاستمارة على موقع البرنامج الرسمي، مع إمكانية الاتصال برقم هاتفي خاص لهذا الغرض.

أما الآلية الثانية، فهي التمويل؛ تمويل بقيمة مئة ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار)، تساهم فيها الحكومة بعشرة آلاف درهم (ألف دولار)، لن يتم مطالبة الشاب المقاول بإرجاعها.

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وسيُمنح هذا التمويل للمشاريع المنتقاة على أساس قابلية نجاح المشروع والربحية والتملك والاقتناع بالمشروع.

وأوضح الفرواح أن الدولة تتحمل الفوائد لدى مؤسسات القروض الصغرى كاملة، مع إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية لمدة سنتين.

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بقلم المال - خاص

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