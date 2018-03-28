فرصة استثمارية تدفع المصرية للاتصالات لتخفيض توزيعات أرباح المساهمين

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن وجود فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية، ستعظم من عوائد الشركة، وتضمن استقرار الإيرادات الحالية فى هذا النشاط.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها قرر تخفيض مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن وجود فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية، ستعظم من عوائد الشركة، وتضمن استقرار الإيرادات الحالية فى هذا النشاط.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها قرر تخفيض مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر الماضي، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة 25 قرشًا بدلاً من جنيه، لتوفير السيولة النقدية اللازمة للاستثمار فى مجال الكوابل.

وقال المنهدس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن تعديل المقترح يهدف إلى توفير التمويل قصير الأجل للازم للفرصة الاستثمارية التى نؤمن بأهميتها البالغة للاستمرار فى تأمين ايرادات أعمال الكوابل البحرية.

ونوه البحيري إلى أن الشركة تنوى الحفاظ على سياستها طويلة الأمد لتوزيعات الأرباح لمساهميها خلال 2018، وما بعدها والتى تهدف إلى تزويد المساهمين بتوزيعات أرباح سنوية مع تحقيق التوزان بين توزيعات الأرباح، وإعادة استثمار التدفقات النقدية فى برنامج الإنفاق الاستثمارى للشركة.