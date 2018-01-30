فرست جروب تضخ 450 مليون جنيه بكنز كومباوند

محمود زكي قال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، إن الشركة تستهدف، خلال العام الحالي، ضخ استثمارات جديدة لمشروع كنز كومباوند، والذي يقع بمنطقة حدائق أكتوبر. وأضاف، في تصريحاته، أنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات التي…

محمود زكي

قال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، إن الشركة تستهدف، خلال العام الحالي، ضخ استثمارات جديدة لمشروع كنز كومباوند، والذي يقع بمنطقة حدائق أكتوبر.

وأضاف، في تصريحاته، أنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها، خلال العام الحالي، إلى حوالي 450 مليون جنيه؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع.

وأشار إلى أن الشركة طرحت المرحلة الثالثة من المشروع، والذي تبلغ مساحته حوالي 30 فدانًا، إذ إن المشروع يحتوي على 1350 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 145 مترًا مربعًا إلى 245 مترًا مربعًا، حيث تتراوح أسعار المتر للوحدات السكنية بين 7500 و9000 جنيه، وتقوم الشركة بتقديم عدد من أنظمة التقسيط، والتى تصل إلى 8 سنوات بمقدم يصل إلى 35%، وكذلك على 5 سنوات بمقدم 15% دون فوائد لتلك الأنظمة.

ولفت إلى أن الشركة بدأت تنفيذ المشروع في منتصف عام 2015، حيث كان للشركة السبق في إعادة النظر لمنطقة حدائق أكتوبر مرة أخرى، والتي دائمًا ما كانت توصف بمنطقة العشوائيات ومشروع ابني بيتك التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، إذ نجد الآن عددًا من شركات التطوير العقاري تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة لها في تلك المنطقة، وعلى رأسها شركة معمار المرشدي، وكذلك شركة مصر إيطاليا والبطل للتطوير العقاري، وهو ما يعني وضع المنطقة على الخريطة العقارية المستهدفة من جانب المطورين العقاريين.

وأوضح أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 60% من المشروع، منذ البدء في طرحه منتصف 2015، بالإضافة إلى أن الشركة أنجزت ما يتجاوز 65% من إجمالي إنشاءات المشروع، وهذا يعني أن الشركة تسبق الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ المشروع، والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة به منتصف 2019، وكذلك انتهاء تسليمه في نفس الفترة، موضحًا أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ حوالي 25% من حجم المساحة، وهو ما يعني وجود مساحات خضراء كبيرة، وهناك متنفس حقيقي لسكان الكمبوند.

وأضاف أن أهم ما يميز المشروع هو الدقة في عملية التنفيذ، بحيث نقوم بتسليم الوحدة السكنية كما هي موجودة بالتصميم، دون الإخلال بأي من البنود وكذلك التسليم في المواعيد المحددة، حيث قامت الشركة بتسليم المرحلة الثانية من

المشروع في نوفمبر الماضي، قبل موعد تسليمها بحوالي شهرين، بالإضافة إلى أن الشركة وضعت في تصميمها للمشروع أن تتمتع كل وحدة بالخصوصية التامة.

ونوه بأن المشروع يحتوي على ناد اجتماعي، وكذلك 3 حمامات سباحة، ومول تجاري على مساحة 38 ألف متر مربع، ومسجد يتم تنفيذه على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المشروع بالكامل سيتم الانتهاء منه يونيو 2019.