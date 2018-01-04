فرست جروب تستهدف 1.25 مليار جنيه مبيعات من كنز كمبوند

❏ الأنتهاء من تسويق %60 من الوحدات خلال الفترة الماضية ❏ الشركة تستعد لتنفيذ مول تجارى بالشيخ زايد على مساحة 37 ألف متر مربع محمود زكى قال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقارى، إن الشركة طرحت المرحلة الثالثة من مشروعها العقارى كنز كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر، مشيرا إلى

❏ الأنتهاء من تسويق %60 من الوحدات خلال الفترة الماضية

❏ الشركة تستعد لتنفيذ مول تجارى بالشيخ زايد على مساحة 37 ألف متر مربع



محمود زكى

قال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقارى، إن الشركة طرحت المرحلة الثالثة من مشروعها العقارى كنز كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف حوالى 1.25 مليار جنيه مبيعات من الكمبوند، وذلك بخلاف مبيعات المول التجارى.

وأضاف فى حواره لـ«المال» أن الشركة بدأت فى تنفيذ المشروع فى منتصف عام 2015، إذ كان للشركة السبق فى إعادة النظر لمنطقة حدائق أكتوبر مرة أخرى، والتى دائما ما كانت توصف بمنطقة العشوائيات، ومشروع ابنى بيتك التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، إذ نجد الآن عددًا من شركات التطوير العقارى تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة لها فى تلك المنطقة، وهو ما يعنى وضع المنطقة على الخريطة العقارية المستهدفة من جانب المطورين العقاريين.

يذكر أن مشروع كنز كمبوند يبلغ مساحته حوالى 30 فدانًا، ويحتوى على 1350 وحدة سكنية، وذلك بمساحات تبدأ من 145 إلى 245 مترا مربعا، إذ تتراوح أسعار المتر للوحدات السكنية بين 7500 جنيه و9000 جنيه، وتقوم الشركة بتقديم عدد من أنظمة التقسيط والتى تصل إلى 8 سنوات بمقدم يصل إلى %35، وكذلك على 5 سنوات بمقدم %15 بدون فوائد لتلك الأنظمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقارى، إلى أن الشركة نجحت فى بيع أكثر من %60 من المشروع، وذلك منذ البدء فى طرحه فى منتصف 2015، بالإضافة إلى أن إنجاز ما يزيد على %65 من إجمالى إنشاءات المشروع، وهذا يعنى أن الشركة تسبق الجدول الزمنى الموضوع لتنفيذ المشروع، والذى من المنتظر أن يتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة به منتصف 2019، وكذلك انتهاء تسليمه فى نفس الفترة، موضحًا أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ حوالى %25 من حجم المساحة، وهو ما يعنى وجود مساحات خضراء كبيرة، وكذلك أن هناك متنفسًا حقيقيًّا لسكان الكمبوند.

وأضاف أن أهم ما يميز المشروع هو الدقة فى عملية التنفيذ، بحيث نقوم بتسليم الوحدة السكنية مثل التصميم دون الإخلال بأى من البنود، وكذلك التسليم فى المواعيد المحددة، إذ قامت الشركة بتسليم المرحلة الثانية من المشروع فى نوفمبر الماضى، وذلك قبل موعد تسليمها بحوالى شهرين، بالإضافة إلى أن الشركة وضعت فى تصميمها للمشروع أن تتمتع كل وحدة بالخصوصية التامة.

ولفت «مصطفى» أن المشروع يحتوى على نادى اجتماعى وكذلك 3 حمامات سباحة، بالإضافة إلى مول تجارى على مساحة 38 ألف متر مربع، وكذلك مسجد يتم تنفيذه على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المشروع بالكامل سيتم الانتهاء منه يونيو 2019.

وأوضح أنه بالنسبة للمول التجارى فإن الشركة لديها فكر مختلف بعيدًا عن طرح الوحدات التجارية بالمول للبيع، وإنما تقوم الشركة حاليًا بتأسيس كيان مستقل لإدارة المول التجارى، وذلك بطريقة حق الانتفاع خاصة أن المول التجارى يقع على الطريق الرئيسى للقاهرة الفيوم، وهو أول مول تجارى على الطريق بالكامل وهو ما يعطى أفضلية كبيرة للعملاء، خاصة أنه نقطة جذب لرواد الطريق.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقارى، أن الشركة تنتهج هذه الطريق فى المشروعات التجارية التى تقوم بتنفيذها، وذلك لضمان تقديم مستوى جيد من الجودة بعيدًا عن العشوائية التى نجدها فى بعض المولات التجارية، خاصة أن هناك أمثلة كبيرة على عدد من المولات التى كان لها باع كبير فى القطاع التجارى ولكن مع سوء الإدارة لم يعد لها دور الآن.

ولفت أن الوحدات التجارية سيتم طرحها بنظام الأسهم مع الاحتفاظ للشركة بإدارة المشروع لمدة 20 عاما مقابل نسبة من الأرباح الشهرية لها، إذ إنه من المتوقع البدء فى عملية البيع بهذه الطريقة خلال العام الحالى، ولم تقم الشركة حتى الآن بتحديد أسعار المتر فى المول التجارى.

وأشار «مصطفى» إلى أن القطاع العقارى تضرر كثيرًا من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وعلى رأس تلك القرارات تحرير سعر الصرف، الذى أسهم بزيادة تكلفة المشروعات العقارية بصورة كبيرة، وذلك بزيادة أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى %120، وكذلك زيادة أسعار مواد التشطيب والوجهات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، والتى كان يعتمد عليها عدد كبير من الشركات العقارية.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت تنافس شركات التطوير العقارى بشكل كبير، من خلال طرح أراضٍ بأسعار مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى طرح وحدات دار مصر وسكن مصر التى اجتذبت شريحة كبيرة من الراغبين فى عملية الشراء، إذ إن دور الدولة الحقيقى فى تنفيذ مشروعات عقارية تخدم فئات محدودى الدخل، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وغيرها من المشروعات وليس دخول الدولة كمطور فى تنفيذ مشروعات للفئات متوسطة الدخل وفوق المتوسطة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقارى، أن شركات التطوير العقارى قامت بتقليل هامش الربح الخاص بها، من أجل الحفاظ على تواجدها فى السوق العقارية بعد القرارات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الدور الحقيقى للدولة هو دعم المطورين العقاريين وليس منافستهم، خاصة أن هذا القطاع يضم عددًا كبيرًا من العمالة المباشرة وغير المباشرة، إذ إن هناك أمثلة لدول تقوم بدعم الشركات العقارية وأهمها تركيا التى تمنح الإقامة لكل عميل يحصل على وحدة عقارية وكذلك البوسنة، وهو ما جعل تلك الدول لديها دخل كبير من القطاع العقارى، وجذب شريحة كبيرة من العملاء حول العالم.

وعن المشروعات الجديدة للشركات قال رئيس مجلس الإدارة إن هناك مشروعات تستعد الشركة لطرحها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مول تجارى بمدينة الشيخ زايد، إذ يقع بجوار مول العرب على الطريق الرئيسى، وسيدار باحتفاظ حق الإدارة لصالح الشركة لمدة معينة وطرحه بنظام الأسهم.

وأوضح أن مساحة المول تبلغ حوالى 37 ألف متر مربع، على خمسة طوابق، ولم تحدد الشركة حتى الآن أسعار المتر داخل المول على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين بداية من شهر يناير 2018 إلى نهاية عام 2019، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة فى تسويق المشروع خلال الربع الأول من العام الحالى.

وأشار «مصطفى» إلى أن الشركة تقوم بالأعمال الاستشارية وكذلك الأعمال الإنشائية للمشروعات بالكامل، وذلك لوجود عناصر الخبرة فى كل المراحل.

وأكد أن الشركة تعانى من بعض المشكلات حالها حال باقى الشركات العقارية التى تقابلها، وأهما البيروقراطية من الهيكل الإدارى للدولة، وذلك فى إنهاء التراخيص واستخراج الأوراق الخاصة بالمشروع.

وذكر أن الشركة تعمل فى القطاع العقارى منذ 19 عاما، نفذت خلالها العديد من المشروعات سواء كانت سكنية أو تجارية، لافتا إلى قيام الشركة بتنفيذ مشروع نيو جاردن سيتى بالشيخ زايد، بالإضافة إلى كمبوند لازورد بنفس المدينة، بالإضافة إلى 2 مول تجارى بالشيخ زايد، وكذلك عدد من المشروعات العقارية المتفرقة بمنطقة التجمع الخامس، وكذلك 6 أكتوبر والشروق، والتى تتمثل فى عمارات منفصلة، إذ نجحت الشركة فى تنفيذ وتسليم أكثر من ألف عمارة سكنية.