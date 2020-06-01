«فرست جروب» تستهدف مبيعات بمليار جنيه خلال العام الحالى

تستعد «فرست جروب» للتطوير العقارى لطرح مشروعين جديدين بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد خلال النصف الثانى من العام الحالي، وذلك وفقا للخطة التوسعية التى تتبناها الشركة خلال الفترة الحالية، لتحقيق مبيعات تقارب مليار جنيه.

وقال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لـ»فرست جروب» عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركة فى طريقها لإنهاء كافة التصميمات الهندسية للمشروعين .

بشير مصطفى: نستعد لطرح مشروعين بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن المشروع الأول يقع فى مدينة الشيخ زايد وهو عبارة عن فيلات سكنية على مساحة 40 فدانا، وسيتم البدء فى طرح المشروع فى النصف الثانى من العام الحالى عقب استصدار القرار الوزارى .

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية المبدئية التى وضعتها الشركة لتنفيذ المشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن مدة الإنشاء تبلغ 3 سنوات، وتستهدف الشركة تقديم تسهيلات فى السداد تصل إلى 10 سنوات.

وقال إن المشروع الثانى عبارة عن مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر، تستهدف الشركة طرحه خلال العام الحالى ليكون ثالث مشروعاتها التجارية بعد «كايا وكازان»، مشيرا إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع تبلغ حوالى 800 مليون جنيه، ويتم حاليا وضع التصورات النهائية للتصميمات.

وأكد أن المشروع سيتم تنفيذه بالموارد الذاتية دون الحاجة إلى التمويلات البنكية خاصة فى بداية المشروعين، موضحا أن أعمال الإنشاءات بمشروعات المجموعة تسير وفق الجدول الزمنى دون تأثر وبكامل طاقتها، وذلك حتى لا تتأثر خطط الشركة فى تسليم تلك المشروعات.

وأشار مصطفى إلى أن «فرست جروب» لم تستغن عن موظفيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتتخذ كافة احتياطات السلامة لحماية العاملين بها والمواقع الخاصة بالمشاريع .

الانتهاء من بيع «كنز كومباوند» العام الجارى وتسليم المشروع بالكامل منتصف 2021

وعن مشروع «كنز» قال إن الشركة انتهت من بيع حوالى %70 من المرحلة الرابعة والأخيرة منه، مشيرا إلى عودة المبيعات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية فى ظل تقديم الشركة عدة عروض بالتقسيط وتسهيلات السداد .

ولفت إلى أن الشركة تقدم تسهيلات تتمثل فى سداد %20 مقدم، وأول قسط للوحدة يبدأ فى 2021 متوقعا أن يتم الانتهاء من بيع المشروع بالكامل خلال العام الحالي، موضحا أن «كنز كومباوند» سيتم الانتهاء من تسليمه كاملا يونيو 2021.

وعن مشروع «كايا بلازا» الذى يعد أول مشروعات الشركة غير السكنية قال إن مسطح المشروع يبلغ حوالى 12 ألف متر مربع، وتستهدف الشركة الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2021 موضحا أن المشروع يحتوى على وحدات تجارية إدارية طبية وهو الأول من نوعه على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية للمشروع تسير بشكل جيد دون أى تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد المشروع التجارى الثانى «كازان بلازا» الذى يقع أمام مول العرب، أكد مصطفى أن استثمارات المشروع تتجاوز 800 مليون جنيه، وتبلغ مساحته حوالى 16 ألف متر مربع، وهو عبارة عن وحدات تجارية وإدارية وطبية بمساحات تبدأ من 60 مترا مربعا.

وأكد أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تتجاوز مليار جنيه وذلك مع طرح المشروعين الجديدين خلال النصف الثانى من العام، مشيرا إلى أن المستهدف خلال العام الحالى يتجاوز مبلغ الـ 750 مليون جنيه الذى تم تحقيقه خلال العام الماضي.

وعلى صعيد السوق العقارية قال مصطفى إن القطاع كان ولا زال أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قوة وصمودا وقت الأزمات، وقد يتعرض لعدد من الهزات التى قد تؤثر على حركة البيع والشراء، إلا أنه سرعان ما يعاود نشاطه مرة أخرى لأنه يعتبر أحد مصادر الاستثمار الآمن والأكثر حفظا للقيمة خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية .

وأشاد بالإجراءات الاحترازاية والاحترافية التى تعاملت بها الدولة فى إدارة أزمة كورونا التى تأثر بها العالم بأكمله مما سيحد من الآثار الاقتصادية السلبية على الاقتصاد القومى خاصة مع إدراك الدولة مبكرا لضرورة عودة الإنتاج والعمل فى المشروعات التنموية العملاقة، والتركيز بنفس القدر على حماية المواطنين وتوفير كافة سبل الوقاية لهم للحفاظ على ما حققته الدولة من إنجاز على مدى السنوات السابقة .

وأوضح مصطفى أن حالة الترقب التى يشهدها القطاع لن تستمر طويلا وخاصة مع اقتراب الانتهاء من مرحلة الجائحة فى مصر وتماشى أرقام الإصابات مع توقعات الدولة، بالإضافة إلى زيادة الوعى الآن لدى المواطنين وقدرتهم على حماية أنفسهم.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح عدة مشروعات جديدة بالسوق، خاصة مع استمرار أعمال التشييد والبناء وأن يعوض النصف الثانى من العام الحالى جزءا كبيرا من خسائر القطاع بالنصف الأول .