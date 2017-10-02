فرست جروب تستهدف توسيع محفظة مشروعاتها العقارية

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:قال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة فرست جروب، إن تحديات ارتفاع أسعار الخامات والأراضى والفائدة البنكية أسهم فى تصعيب مهمة الشركات العقارية فى توفير وحدات سكنية بأسعار تلاءم فئتى متوسطى وفوق متوسطى الدخل.وأضاف مصطفى خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى، أن الفترة الحالي

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:

قال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة فرست جروب، إن تحديات ارتفاع أسعار الخامات والأراضى والفائدة البنكية أسهم فى تصعيب مهمة الشركات العقارية فى توفير وحدات سكنية بأسعار تلاءم فئتى متوسطى وفوق متوسطى الدخل.

وأضاف مصطفى خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى، أن الفترة الحالية ومع تلك التحديات تتطلب إعادة النظر فى النسبة البنائية المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة والمحددة بـ 120 فردا فقط للفدان، وذلك للحد من الارتفاعات السعرية واستغلال أكبر قدر من مساحة الأراضى وبناء المزيد من الوحدات.

وأوضح أن الشركات العقارية منحت تسهيلات متنوعة لتحفيز العملاء منها رفع آجال السداد لامتصاص الزيادات السعرية الأخيرة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأراضى مع خفض الفائدة على الإيداع والإقراض والذى أثر سلبيا على الطلب على العقارات خاصة من شريحة المستثمرين.

وأكد أن الشركة رغم التحديات تعتزم توسعة محفظة مشروعاتها العقارية، حيث سيتم تنفيذ مشروعات فى العين السخنة بجبل الجلالة والساحل الشمالى ومدينتى الشيخ زايد وأكتوبر، كما تنوع مشروعات الشركة بين السكنى والخدمى والتجارى والإدارى والسياحى.

