فرست جروب تستعد لتنفيذ مشروع جديد بالساحل الشمالي

بشير مصطفى: البدء في التنفيذ ديسمبر القادم محمود زكي كشف المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، أن الشركة تستهدف البدء في تنفيذ مشروع سياحي بمنطقة الساحل الشمالي خلال الفترة القادمة. وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن المشروع على مساحة 95 فدانًا، تم الحصول على الأراضي

بشير مصطفى: البدء في التنفيذ ديسمبر القادم

محمود زكي



كشف المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، أن الشركة تستهدف البدء في تنفيذ مشروع سياحي بمنطقة الساحل الشمالي خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن المشروع على مساحة 95 فدانًا، تم الحصول على الأراضي من جانب هيئة التنمية السياحية، وجارٍ إصدار الأوراق والتراخيص اللازمة للمشروع على أن تبدأ الشركة تنفيذه بنهاية العام الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع البدء في طرح المشروع للبيع نهاية ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الشركة هي من ستقوم بتنفيذ المشروع وكذلك إعداد التصميمات الخاصة به.

ولفت إلى أن الشركة تقوم أيضًا بتنفيذ مول تجاري بمدينة الشيخ زايد، وذلك على مساحة 37 ألف متر مربع؛ حيث من المتوقع الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل نهاية عام 2019.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف 450 مليون جنيه مبيعات خلال العام الحالي في مشروع كنز كمبوند بحدائق الأهرام، وأن الشركة طرحت المرحلة الثالثة من المشروع والذي يبلغ مساحته حوالي 30 فدانًا، إذ إن المشروع يحتوي على 1350 وحده سكنية وذلك بمساحات تبدأ من 145 مترا مربعا إلى 245 مترا مربعا، حيث تتراوح أسعار المتر للوحدات السكنية بين 7500 جنيه إلى 9000 جنيه، وتقوم الشركة بتقديم عدد من انظمة التقسيط والتى تصل إلى 8 سنوات بمقدم يصل إلى 35% وكذلك على 5 سنوات بمقدم 15% بدون فوائد لتلك الأنظمة.

وأوضح أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 60% من المشروع، وذلك منذ البدء في طرحه في منتصف 2015، إضافة إلى أن الشركة أنجزت ما يتجاوز 65% من إجمالي إنشاءات

المشروع وهذا يعني أن الشركة تسبق الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ المشروع والذي من المنتظر أن يتم الإنتهاء من الإنشاءات الخاصة به منتصف 2019 وكذلك انتهاء تسليمه في نفس الفترة.

موضحًا أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ حوالي 25% من حجم المساحة وهو ما يعني وجود مساحات خضراء كبيرة وكذلك أن هناك متنفسا حقيقيا لسكان الكمبوند.