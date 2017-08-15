فرست جروب تبدأ تسليم وحدات كنز كمباوند

محمود زكي: وقال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة “فرست جروب” إن المرحلة الأولى من “كنز كمباوند” تضم 12 عمارة سكنية سلمت الشركة 6 منها خلال الحفل، وتسلم الباقى نهاية العام الجارى قبل الموعد المحدد . وأوضح أن الشركة حصلت على أرض المشروع فى 2014 وبدأت فى التصميات وإجراءت التراخيص والقرار الوزارى، والتى امتدت لعام ونصف لتبدأ الإنشاءت فى يوليو 2015 ونفذت خلال العامين نحو 65% من إجمالى المشروع، والذى يضم 3 مراحل نفذت الهياكل الخرسانية لـ 12 عمارة من المرحلة الثانية، و11 بالمرحلة الثالثة، والتى فتح الحجز فيها مؤخراً ليصل إجمالى العمائر المنفذة إلى 35 من إجمالى 55 بالمشروع . وأشار إلى أن الشركة تخطط لتسليم كامل المشروع، والذى يقام على 30 فداناً بمدينة 6 أكتوبر كاملة المرافق والنادى الرياضى خلال 2019 وتصل استثمارت المشروع إلى 1.5 مليار جنيه. وأضاف أن الشركة اتفقت مع بنك التعمير و الإسكان، على تمويل الوحدات التى تم تسيلمها للعملاء بنظام التمويل العقارى لفترات سداد طويلة، بفائدة مخفضة ضمن مبادرة البنك المركزى، إلى جانب إتاحة قروض لتشطيب الوحدات تسدد على فترات طويلة . وأشار إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعين فى الساحل الشمالى والسخنة خلال العام المقبل، ويقام الأول : على نحو 100 فدان بالساحل على البحر، ويضم وحدات فندقية وشاليهات وأجزاء خدمية وترفيهية والثانى : بمنطقة الجلالة بالعين السخنة على 85 فدانا . وبدأت “فرست جروب” نشاطها بالسوق المصرية قبل 17 عاماً نمت خلالها مجموعة كبيرة من المشروعات التى تتنوع ما بين السكنى والخدمى والتعلميى فى عدد من المدن الجديدة منها 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد.
بدأت شركة “فرست جروب” للتطوير العقارى تسليم المرحلة الأولى من مشروعها “كنز كمباوند” بمدينة 6 أكتوبر خلال حفل أقيم الأربعاء الماضى، بحضور مجموعة من عملاء الشركة، وممثلين لوزارة الإسكان ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين.
وقال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة “فرست جروب” إن المرحلة الأولى من “كنز كمباوند” تضم 12 عمارة سكنية سلمت الشركة 6 منها خلال الحفل، وتسلم الباقى نهاية العام الجارى قبل الموعد المحدد .
وأوضح أن الشركة حصلت على أرض المشروع فى 2014 وبدأت فى التصميات وإجراءت التراخيص والقرار الوزارى، والتى امتدت لعام ونصف لتبدأ الإنشاءت فى يوليو 2015 ونفذت خلال العامين نحو 65% من إجمالى المشروع، والذى يضم 3 مراحل نفذت الهياكل الخرسانية لـ 12 عمارة من المرحلة الثانية، و11 بالمرحلة الثالثة، والتى فتح الحجز فيها مؤخراً ليصل إجمالى العمائر المنفذة إلى 35 من إجمالى 55 بالمشروع .
وأشار إلى أن الشركة تخطط لتسليم كامل المشروع، والذى يقام على 30 فداناً بمدينة 6 أكتوبر كاملة المرافق والنادى الرياضى خلال 2019 وتصل استثمارت المشروع إلى 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة اتفقت مع بنك التعمير و الإسكان، على تمويل الوحدات التى تم تسيلمها للعملاء بنظام التمويل العقارى لفترات سداد طويلة، بفائدة مخفضة ضمن مبادرة البنك المركزى، إلى جانب إتاحة قروض لتشطيب الوحدات تسدد على فترات طويلة .
وأشار إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعين فى الساحل الشمالى والسخنة خلال العام المقبل، ويقام الأول : على نحو 100 فدان بالساحل على البحر، ويضم وحدات فندقية وشاليهات وأجزاء خدمية وترفيهية والثانى : بمنطقة الجلالة بالعين السخنة على 85 فدانا .
وبدأت “فرست جروب” نشاطها بالسوق المصرية قبل 17 عاماً نمت خلالها مجموعة كبيرة من المشروعات التى تتنوع ما بين السكنى والخدمى والتعلميى فى عدد من المدن الجديدة منها 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد.