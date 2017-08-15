فرست جروب تبدأ تسليم وحدات كنز كمباوند

وقال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة “فرست جروب” إن المرحلة الأولى من “كنز كمباوند” تضم 12 عمارة سكنية سلمت الشركة 6 منها خلال الحفل، وتسلم الباقى نهاية العام الجارى قبل الموعد المحدد .

وأوضح أن الشركة حصلت على أرض المشروع فى 2014 وبدأت فى التصميات وإجراءت التراخيص والقرار الوزارى، والتى امتدت لعام ونصف لتبدأ الإنشاءت فى يوليو 2015 ونفذت خلال العامين نحو 65% من إجمالى المشروع، والذى يضم 3 مراحل نفذت الهياكل الخرسانية لـ 12 عمارة من المرحلة الثانية، و11 بالمرحلة الثالثة، والتى فتح الحجز فيها مؤخراً ليصل إجمالى العمائر المنفذة إلى 35 من إجمالى 55 بالمشروع .

وأشار إلى أن الشركة تخطط لتسليم كامل المشروع، والذى يقام على 30 فداناً بمدينة 6 أكتوبر كاملة المرافق والنادى الرياضى خلال 2019 وتصل استثمارت المشروع إلى 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة اتفقت مع بنك التعمير و الإسكان، على تمويل الوحدات التى تم تسيلمها للعملاء بنظام التمويل العقارى لفترات سداد طويلة، بفائدة مخفضة ضمن مبادرة البنك المركزى، إلى جانب إتاحة قروض لتشطيب الوحدات تسدد على فترات طويلة .

وأشار إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعين فى الساحل الشمالى والسخنة خلال العام المقبل، ويقام الأول : على نحو 100 فدان بالساحل على البحر، ويضم وحدات فندقية وشاليهات وأجزاء خدمية وترفيهية والثانى : بمنطقة الجلالة بالعين السخنة على 85 فدانا .

وبدأت “فرست جروب” نشاطها بالسوق المصرية قبل 17 عاماً نمت خلالها مجموعة كبيرة من المشروعات التى تتنوع ما بين السكنى والخدمى والتعلميى فى عدد من المدن الجديدة منها 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد.



