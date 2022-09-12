فرز رغبات الطلاب في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي

يعكف حاليًا مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية فرز رغبات الطلاب والاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، تمهيدًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث ينتظر العديد من الطلاب إعلان النتيجة للتقديم للكليات المتاحة في تلك المرحلة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت بمد الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، بهدف إتاحة الفرصة بشكل كافي لجميع الطلاب لكتابة رغباتهم، حتى يتثنى لهم تسجيل أو تعديل الرغبات.

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتلك المرحلة بعدد درجات 205 درجة فأكثر ـ بنسبة 50% فأكثر ـ لجميع الشعب الثلاث علوم، هندسة، ادبي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي

لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي يرجي اتباع الآتي:

الدخول على هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

كما ان الأوراق المطلوبة للتقدم بالكليات المتاحة يجب تحضير عدد من المستندات المطلوبة وهي:

استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني.

التأكد من أن الاسم والمجموع والكلية المُرشّح لها واضحة تمامًا باستمارة الترشح المطبوعة + 3 صور من الأصل

أصل شهادة الميلاد المميكنة + 3 صور من الأصل

6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

2 صورة من البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع عليها فقط.

بالنسبة للذكور إحضار نموذج 2 جند للطالب.