فرد أمن يشعل النار في شركته بالجيزة ويسرق ملايين الجنيهات.. وضبط المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على فرد أمن ارتكب واقعة سرقة مبالغ مالية بملايين الجنيهات، من داخل إحدى الشركات الموجودة في محافظة الجيزة، ثم إشعال حريق لمحاولة الهروب بالمبالغ المستولي عليها.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظفي أمن في إحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما)، والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها، واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة، بأحد الطوابق تحوي أكثر من 25 مليون جنيه، بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فرد أمن بذات الشركة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية)، بدعوى المبيت بها وأحضر بعض المعدات، واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة، وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة.

ولفت المتهم إلى أنه استولى على مبالغ مالية منهما، وأخفى المبالغ المالية المستولي عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، واسقاطها للدور الأرضي (مكان العثور عليها مشتعلة).

وأشار إلى أنه وضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه، وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب ذلك سكب كمية من البنزين (أعدها مسبقًا)، وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولي عليها، إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولي عليها طرف نجله طالب -مقيم بذات العنوان- وأمكن ضبطه وبداخلها مبالغ مالية لعملات محلية، أجنبية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.