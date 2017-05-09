فرحة بين عمال المحلة بعد القبض على رئيس النقابة العامة

إيمان عوفاستقبل عمال شركة مصر لغزل المحلة خبر القبض على رئيس النقابة الرسمية للغزل والنسيج بالمحلة، بابتهاج شديد، مبررين ذلك بأن رئيس النقابة محمد سند المتهم بالاستيلاء على المال العام كانت له العديد من المواقف الرافضة لحقوق العمال.وأوضح خالد طوسون، القيادي بشركة مصر لغزل المحلة، أن محمد سند،

إيمان عوف

استقبل عمال شركة مصر لغزل المحلة خبر القبض على رئيس النقابة الرسمية للغزل والنسيج بالمحلة، بابتهاج شديد، مبررين ذلك بأن رئيس النقابة محمد سند المتهم بالاستيلاء على المال العام كانت له العديد من المواقف الرافضة لحقوق العمال.





وأوضح خالد طوسون، القيادي بشركة مصر لغزل المحلة، أن محمد سند، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج، تم القبض عليه مع أمين الصندوق بالنقابة وعضو باللجنة؛ لاستيلائهم على المال العام والتربح والاستيلاء على نصف مليون جنيه دون وجه حق، مبينًا أن سند سبق أن اتخذ مواقف شديدة السوء من العمال وإضراباتهم وحقوقهم، مثله مثل الغالبية العظمى من النقابات التابعة لاتحاد عمال مصر الرسمي، لافتًا إلى أنه بالإضافة لتلك الجرائم التي ارتكبها سند، سبق أن قام بتعيين أقاربه بالشركة في الوقت الذي رفض فيه مطالب عمل غزل المحلة بتعيين أبنائهم.

من جانبه أشار محمد صبيح، عامل بشركة مصر لغزل المحلة، إلى أن آخِر تصريحات سند كانت تقول إن العلاوة الاجتماعية ليست ضرورة، وأن العمال يحصلون على كامل حقوقهم دون أي انتقاص، في حين أن عمال المحلة يعانون ويلات الفصل التعسفي والخصومات وتأخر صرف الأرباح والحوافز، وهو ما دفعهم منذ فترة قريبة للإضراب عن العمل، لولا تهديدات الأمن بقيادة رئيس النقابة الذي أُلقي القبض عليه بتهمة اختلاس المال العام، بالإضافة للاستفادة من كل خدمات الشركة والعمال لصالح أقاربه وأسرته، حيث كان يقوم باستئجار الشقق التي دفع ثمنها العمال كمصايف لأقاربه، في حين كان يَحرم العمال من حقوقهم في تلك الشقق ويرفع أسعار استئجارها، وغيرها العديد من المواقف التي سبق أن طالب العمال بوقفها، إلا أن أحدًا لم يستجب.