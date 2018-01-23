فرحة أحدث عروض الموسم الثالث من مسرح مصر

محمد فتحىتعرض قناة "MBC مصر"، الجمعة المُقبلة أحدث عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر" مسرحية "فرحة" مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب.مسرحية "فرحة" تُعرض في تمام الثامنة من مساء "الجمعة"، وتدور أحداثها في أجواء كوميدية ساخرة داخل قطار سفر دولي يحمل العديد من الركاب ويتعرضون

محمد فتحى

تعرض قناة “MBC مصر”، الجمعة المُقبلة أحدث عروض الموسم الثالث من “مسرح مصر” مسرحية “فرحة” مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب.

مسرحية “فرحة” تُعرض في تمام الثامنة من مساء “الجمعة”، وتدور أحداثها في أجواء كوميدية ساخرة داخل قطار سفر دولي يحمل العديد من الركاب ويتعرضون للإختطاف في إطار كوميدي ضاحك.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب ، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.