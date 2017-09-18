فرحات من يورومنى: الاقتصاد يعاني تضخما مزمنا‎

منى عبدالباري قال هاني فرحات كبير الاقتصاديين بسي آي مانجمنت، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد المصري يعاني من تضخم مزمن وإن معدلات التضخم المرتفعة في مصر تعد باعثا على القلق. وسجلت معدلات التضخم في مصر معدلات متنامية من تحرير سعر الصرف…

منى عبدالباري

قال هاني فرحات كبير الاقتصاديين بسي آي مانجمنت، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد المصري يعاني من تضخم مزمن وإن معدلات التضخم المرتفعة في مصر تعد باعثا على القلق.

وسجلت معدلات التضخم في مصر معدلات متنامية من تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، قبل تراجعها إلى مستوى 31.2% في اغسطس على أساس سنوي.

وأشار فرحات خلال كلمته بمؤتمر اليورومني اليوم إلى أن زيادة سعر الفائدة إلى مستويات 18.75% للإيداع و19.95% للإقراض أدى إلى جدب استثمارات ضخمة في أدوات الدين المحلية، وهو ما سيمثل على المدى الطويل عبء على الاقتصاد المصري.

وسجلت استثمارات الأجاننب في أذون الخزانة 136 مليار جنيه من تحرير سعر الصرف في نوفمقبر الماضي وحتى نهاية مايو الماضي، بحسب تصريحات سابقة لعمرو الجارحي وزير المالية.

وفي يوليو الماضي سجلت معدلات الفائدة على أذون الخزانةلأجل ثلاثة وتستعة أشهر معدلات مرتفعة وصلت إلى 22.4% و 22.5% على الترتيب.