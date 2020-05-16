الإسكندرية

فرج عامر ينهى أزمة «فيو النادى» ومشروع «سموحة جراند»

يُعد المشروع هو الأول لشركة الإسكندرية للستثمارات والتنمية العمرانية.
مها يونس 8:49 ص, السبت, 16 مايو 20 8:49 ص, السبت, 16 مايو 20

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، إقامة سور بارتفاع ٢٥ مترا، من شأنه أن يُحيط بالنادى من الجانب المُطل على عمارات smouha grand view.

ولاقي قرار مجلس الإدارة استحسان أعضاء النادي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تردد معلومة أن القرار جاء بسبب استغلال أحد المشروعات العقارية الاستثمارية لـ “فيو” النادى للتسويق لوحداتها السكنية، بل طالب بعض الأعضاء أن يدرس رئيس النادى فكرة استغلال الفيو بمقابل مادى من الشركة العقارية، في حين أن الفكرة لم تكن مطروحة من جانب مجلس الإدارة.

ويقع مشروع سموحة جراند فيو ، المُقرر بناء سور أمامه، على أحد الطرق الرئيسية بمنطقة سموحة “14 مايو”، بعرض 50 مترا مُطلة على فيو نادي سموحة، من إجمالي مساحة تبلغ نحو 21000 متر مربع، ويُعد المشروع هو الأول لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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