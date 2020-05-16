فرج عامر ينهى أزمة «فيو النادى» ومشروع «سموحة جراند»

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، إقامة سور بارتفاع ٢٥ مترا، من شأنه أن يُحيط بالنادى من الجانب المُطل على عمارات smouha grand view.

ولاقي قرار مجلس الإدارة استحسان أعضاء النادي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تردد معلومة أن القرار جاء بسبب استغلال أحد المشروعات العقارية الاستثمارية لـ “فيو” النادى للتسويق لوحداتها السكنية، بل طالب بعض الأعضاء أن يدرس رئيس النادى فكرة استغلال الفيو بمقابل مادى من الشركة العقارية، في حين أن الفكرة لم تكن مطروحة من جانب مجلس الإدارة.

ويقع مشروع سموحة جراند فيو ، المُقرر بناء سور أمامه، على أحد الطرق الرئيسية بمنطقة سموحة “14 مايو”، بعرض 50 مترا مُطلة على فيو نادي سموحة، من إجمالي مساحة تبلغ نحو 21000 متر مربع، ويُعد المشروع هو الأول لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.