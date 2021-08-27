فرج عامر يكشف أسباب فشل انتقال حسام حسن إلى الزمالك

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب فشل انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى صفوف القلعة البيضاء، وكواليس ما حدث خلال الأشهر الماضية. وكان فرج عامر، قد أعلن عن نجاح المفاوضات وإتمامها مع الأهلي بشأن انتقال حسام…

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب فشل انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى صفوف القلعة البيضاء، وكواليس ما حدث خلال الأشهر الماضية.

وكان فرج عامر، قد أعلن عن نجاح المفاوضات وإتمامها مع الأهلي بشأن انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى القلعة الحمراء، اعتبارًا من الموسم الجديد.

وقال فرج عامر خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «تعاملنا بمنتهى الشفافية مع الجميع بعد أن تلقينا أربعة عروض شفهية لانتقال حسام حسن نجم المنتخب القومي وسموحة، ولم نفرق بين أي من الأندية الـ4 إطلاقًا، بل كنا قريبين جدًا من الموافقة على انتقاله إلى الزمالك».

وأضاف: «لكن رئيس الزمالك أكد أنه لا يعلم شيئًا عن المفاوضات مما أشعرنا أن من كان يتكلم مع سموحة تكلم بصفة شخصية، وعلى مدار حياتنا الكروية تبادلنا مع الزمالك لاعبين ومدربين كثيرين ونحن نحترم الزمالك إدارة وجمهور».

وتابع: «كنا وما زلنا أول من هنأ الزمالك بالفوز ببطولة الدوري العام، بل وتوقعت فوز الزمالك بدرع الدوري منذ أكثر من شهر، علاقتنا مع جميع أندية مصر ودية ويسودها الاحترام والتعاون المتبادل».