فرج عامر يقرر غلق نادي سموحة حتى نهاية مارس الحالي

قرر مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية برئاسة فرج عامر، غلق النادي نهائيًا حتى نهاية الشهر الجاري أمام أعضائه، حاملاً شعار “خليك في البيت”، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسوف يفتح النادي أبوابه أمام الإداريين بشكل جزئي لاستمرار العمل به، في ظل استمرار نظافته والحفاظ على صيانته وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في ذلك.

وكان النادي قد شهد مؤخراً في سابقة هي الأولى من نوعها غرقه بالكامل جراء عاصفة التنين التي شهدتها مصر منذ أيام.

ولم يتعرض النادي لارتفاع منسوب المياه بهذا الشكل من قبل، ودائما ما يحتوي النادي كمية الأمطار، ويقوم بتصريفها دون خسائر، إلا أن الوضع كان قد خرج عن السيطرة حينها.