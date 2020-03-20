الإسكندرية

فرج عامر يقرر غلق نادي سموحة حتى نهاية مارس الحالي

لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وسط أعضائه
مها يونس 12:37 ص, السبت, 21 مارس 20 12:37 ص, السبت, 21 مارس 20

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية برئاسة فرج عامر، غلق النادي نهائيًا حتى نهاية الشهر الجاري أمام أعضائه، حاملاً شعار “خليك في البيت”، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسوف يفتح النادي أبوابه أمام الإداريين بشكل جزئي لاستمرار العمل به، في ظل استمرار نظافته والحفاظ على صيانته وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في ذلك.

وكان النادي قد شهد مؤخراً في سابقة هي الأولى من نوعها غرقه بالكامل جراء عاصفة التنين التي شهدتها مصر منذ أيام.

ولم يتعرض النادي لارتفاع منسوب المياه بهذا الشكل من قبل، ودائما ما يحتوي النادي كمية الأمطار، ويقوم بتصريفها دون خسائر، إلا أن الوضع كان قد خرج عن السيطرة حينها.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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