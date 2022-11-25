فرج عامر يعود لرئاسة نادي سموحة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة الرياضى في الإسكندرية، فوز المهندس محمد فرج عامر، بمنصب رئيس مجلس إدارة النادى للدورة الجديدة 2021- 2025، في الانتخابات التي جرت مساء اليوم الجمعة.

وفاز «عامر» بمنصب رئيس النادى بعد حصوله على 8443 صوتًا بفارق 2611 صوتًا عن أقرب منافسيه وليد عرفات، الذي جاء في موقع الوصيف بعد حصوله على 5832 صوتًا، وحصل محمد السيد مجاهد على 4449 صوتًا، وحصل أحمد الصغير على 14 صوتًا، ورفعت مرسى على 9 أصوات، وهانى محمد أمين على 15 صوتًا.

وجاءت جملة الأصوات 18973 صوتًا وبلغت الأصوات الصحيحة 18762 صوتًا والأصوات الباطلة 211 صوتًا.

وجرت الانتخابات بـ100 لجنة انتخابية جهزتها مديرية الشباب والرياضة، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 103 آلاف و863 عضوًا.

وتنافس على منصب الرئيس 6 مرشحين هم محمد فرج عامر ووليد عرفات وأحمد الصغير ورفعت مرسى ومحمد مجاهد وهانى محمد الباهى.

وحسب الموازنة الخاصة بالنادي العام الماضي، والتي اطلعت عليها “المال” بلغت مصروفات النادي للعام المالي الماضي 305 ملايين جنيه، مقابل 211 مليونا خلال العام المالي قبل الماضي، بنسبة زيادة 44% .

وكانت أهم بنود تلك المصروفات، التي تخص مصروفات النشاط الرياضي بواقع 291.7 مليون جنيه، مقابل 202 مليون خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 44.4%، فيما بلغت مصروفات النشاط الاجتماعي خلال العام المالي الماضي قرابة 5.3 مليون جنيه، مقابل 4.2 مليون خلال العام المالي قبل الماضي.

كما بلغت إيرادات النشاط لنادي سموحة خلال العام المالي الماضي إلى نحو 122 مليون جنيه، مقابل 90 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 32 مليونا.

وكانت أهم بنود تلك الإيرادات جراء النشاط الرياضي بنحو 102 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة نمو 26% بينما وصلت إيرادات النشاط الاجتماعي 10.9 مليون جنيه، مقابل 3.4 مليون بنسبة تطور 214% .



