فرج عامر يعلن عن توافر 1000 فرصة عمل بمصانعه ببرج العرب

قال إن ذلك يأتي بعد الطلب المتزايد على منتجات المجموعة في السوق المحلية والعالمية.

أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن طلب مجموعة شركاته التى تعمل في مجال الغذاء لـ1000عامل بمصانع برج العرب، موضحا أن ذلك يأتي بعد الطلب المتزايد على منتجات المجموعة في السوق المحلية والعالمية.

وأضاف عامر في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر:‏ “مجموعة فرج الله تطلب 1000 عامل جديد للعمل في مصانعها في برج العرب الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد محليا وعالميا.

ومجموعة فرج الله هي مجموعة شركات مصرية، تعمل في مجال الصناعات الغذائية تأسست عام 1973 على يد فرج عامر والذي يعتبر الرئيس الحالي لمجلس إدارة المجموعة.