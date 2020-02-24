فرج عامر : طريقة انسحاب الزمالك لا تليق واستخفاف بالشعب المصري (فيديو)

قال عامر في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: من حق أى نادي أن ينسحب من الدوري ولكن مينفعش انسحب بتلك الطريقة

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن انسحاب نادي الزمالك بالطريقة التى حدثت اليوم من خلال تأخر أتوبيس النادي لاتليق وتعد استخفاف بالشعب المصري وذلك في مباراته اليوم مع النادي الأهلي والتى لم تلعب .

ووصل فريق النادي الأهلي الى استاد القاهرة وانتظر وصول فريق نادي الزمالك لكن الحكم أعلن تأجيل البدء مرتين الأولي لمدة ساعة والثانية لمدة ثلث ساعة ، ولم يصل الفريق الآخر مما جعل حكم المبارة يعلن فوز النادي الأهلي

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: من حق أى نادي أن ينسحب من الدوري ولكن مينفعش انسحب بتلك الطريقة وده استخفاف بالشعب المصري ولايليق وأنا مع اتحاد كرة القدم في تطبيق العقوبات واللوائح على الفريق

وجّه اتحاد الكرة المصري لكرة القدم اعتذاره للجماهير والقائمين على الكرة في مصر، عقب إلغاء مباراة القمة، اليوم، بين الأهلي والزمالك، بعد أن تخلّف الأخير عن الحضور إلى ملعب المباراة.