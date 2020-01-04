فرج عامر: سأطالب بعقوبة الإعدام للموظف العام المرتشي

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض مساء أمس على رئيس مصلحة الضرائب تنفيذا لإذن النيابة العامة

قال النائب فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجموعة فرج الله إنه سيطالب بسن تشريع لتوقيع عقوبة الإعدام للموظف الحكومي المرتشي أو الموظف الذي يستولي على المال العام بعد تكرار حوادث القبض على موظفين حكوميين كبار إثر تليقهم رشاوى واستغلال مناصبهم.

وأضاف فرج عامر في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “سوف أطالب بعقوبة الإعدام للموظف العام المرتشي ولجريمة الاستيلاء على المال العام”.