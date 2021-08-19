فرج عامر: اعتماد تخطيط وتقسيم مشروع «سانتوريني» بقرار وزاري

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضي بالإسكندرية، صدور القرار الوزاري الذي حمل رقم 539 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل، بالإشارة إلى مشروع سانتوريني المدينة السكنية الرياضية الأولى بالعلمين.

وكان عامر قد أعلن مسبقاً استعانته بخبرات عالمية في تصميم سانتوريني كأول مدينة رياضية سكنية في العلمين الجديدة، فضلاً عن التعاقد مع مكتب هندسي عالمي للإشراف الفني والتأكد من الجودة التي تتناسب مع ما تعهد به.

وكانت “سانتوريني” في انتظار القرار الوزاري بالتصميم النهائي والجدول الزمني الملزم لتنفيذ نادي سموحة الرياضي في العلمين الذي سوف يكون ا=أعجوبة هندسية، على حد وصف “عامر”، والذي سيتم البدء فيه بالتزامن مع توقيت بناء المدينة السكنية، موضحاً أن المقاول الرئيسي هو الشركة المصرية للاستثمار والتنمية (سموحة العلمين) وسوف يجزء العمل لضمان الجودة والالتزام بمواعيد التنفيذ والتي قدرت بـ30 شهرا منذ بداية الحفر خلال يوليو 2021.

وكانت «المال» قد نشرت مسبقاً موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 90 فدانًا لنادى سموحة الرياضى فى العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، باستثمارات تفوق 6 مليارات جنيه، في حين أن القيمة الإجمالية للأرض قاربت 1.350 مليار جنيه، سدد منها نادى سموحة نحو 300 مليون جنيه، قبل استلام الأرض، وكان من المقرر سداد 150 مليونا خلال شهر يوليو، فى صورة قسط سنوى.

يشار إلى أن المشروع يضم 4500 وحدة سكنية، وسيقام على مرحلتين، بيعت الأولى بالكامل بعدد 2100 وحدة، ويبلغ سعر بيع المتر بالمرحلة الثانية 10 آلاف جنيه.