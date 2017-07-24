فرج الله للصناعات الغذائية تطلب مندوبي مبيعات

كتبت: دعاء حسنىأعلنت شركة فرج الله للصناعات الغذائية بمدينة العبور عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، عن حاجتها لـ19 عاملاً، لشغل وظائف مندوب مبيعات خارجية.وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة، تتضمن أن يتراوح السن بين 20 و31 سنة، ويقتصر التقدم على الذكور فقط، ولا يشترط الخبرة، والمؤه

كتبت: دعاء حسنى

أعلنت شركة فرج الله للصناعات الغذائية بمدينة العبور عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، عن حاجتها لـ19 عاملاً، لشغل وظائف مندوب مبيعات خارجية.

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة، تتضمن أن يتراوح السن بين 20 و31 سنة، ويقتصر التقدم على الذكور فقط، ولا يشترط الخبرة، والمؤهل فوق المتوسط، ويجيد التعامل مع برامج المايكروسوفت أوفيس.

ويخضع الراتب للتفاوض ويشترط التفرغ، وتوفر الشركة مواصلات تغطى القاهرة والجيزة والقليوبية، وتأمينا صحيا واجتماعيا لموظفيها.

ويصل عدد موظفين شركة فرد الله لقرابة 1000 موظف، ومقرها الرئيسى فى مدينة العبور.

ويتم التقدم لتلك الوظيفة عبر الرابط التالى اضغط هنا