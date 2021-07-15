رياضة

فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك: «أتمنى لهم الفوز بكل البطولات»

موجهًا الشكر للجماهير البيضاء وكافة الأجهزة الفنية
إسلام مصطفى 5:02 م, الخميس, 15 يوليو 21 5:02 م, الخميس, 15 يوليو 21

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أعلن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن صفوف القلعة البيضاء، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض، موجهًا الشكر للجماهير البيضاء وكافة الأجهزة الفنية التي شارك معها طوال فترة تواجده داخل الفريق.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «أشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي».

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وأَضاف: «عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج، وهذه سنة الحياة.. أتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات الفترة المقبلة».

وكانت تقارير صحفية تركية، كشفت أن نادي جوزتيبي التركي يريد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «aksam» التركية، فإن جوزتيبي بدأ مفاوضاته من أجل التعاقد مع الدولي التونسي صاحب الـ29 عامًا.

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وأوضحت الصحيفة التركية، أن ساسي لا يريد البقاء في الزمالك ويفضل الانتقال للدوري التركي.

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بقلم إسلام مصطفى

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