فراولاية يعلن عن تخفيضات 70% بمناسبة الـ black Friday‎

سمية كمال كشف عادل صبرى، مؤسس ورئيس موقع «فراولاية دوت كوم»، أنه من المقرر طرح تخفيضات تصل لـ%70 على موديلات منتجات اللانجيرى بمناسبة الـ "black Friday"، مضيفًا أن التخفيضات تشمل البيجامات واللانجيري التركي. واشار صبري ان تخفيصات ابتدًا من 22 نوفمبر حتي 1 ديسمبر، موضحًا أن عدد مستخدمى

سمية كمال

كشف عادل صبرى، مؤسس ورئيس موقع «فراولاية دوت كوم»، أنه من المقرر طرح تخفيضات تصل لـ%70 على موديلات منتجات اللانجيرى بمناسبة الـ “black Friday”، مضيفًا أن التخفيضات تشمل البيجامات واللانجيري التركي.

واشار صبري ان تخفيصات ابتدًا من 22 نوفمبر حتي 1 ديسمبر، موضحًا أن عدد مستخدمى الموقع وصل إلى 30 ألف مستخدم حتى الآن، لافتا إلى ارتفاع المبيعات خلال العام الحالى بنسبة بلغت %100 مقارنة بـ2016.

وأكد أن فراولاية مازال يدرس إنشاء مصنع لإنتاج بيجامات الرجال والسيدات والأطفال، واللانجيريهات، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج عقب تعويم الجنيه، وجار استكمال بعض المستندات للبدء فى تنفيذ المشروع فورا مع بداية عام 2018.

يذكر أن «فراولاية دوت كوم» بدأ عمله بالسوق المحلية فى يناير 2016 برأسمال 150 ألف جنيه، ويحتوى على 500 موديل «أونلاين» من البيچامات والملابس الداخلية، مصرية وصينية وتركية الصنع، توفر بدائل مناسبة للمنتجات الأوروبية والأمريكية، مثل «فيكتوريا سكيريت».