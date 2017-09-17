فرانشيسكو: الإصلاحات طويلة الأجل تنعكس بالتضخم والبطالة

مها أبوودن - أحمد عاشور- مدحت إسماعيل قال فرانشيسكو ساراتشينو، نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم السياسية بفرنسا، إن تأخر ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية يكون له أثر سيئ على مدى استيعاب رجل الشارع وتحمله لتلك الإصلاحات. وأكد أن الحالة…

مها أبوودن – أحمد عاشور- مدحت إسماعيل

قال فرانشيسكو ساراتشينو، نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم السياسية بفرنسا، إن تأخر ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية يكون له أثر سيئ على مدى استيعاب رجل الشارع وتحمله لتلك الإصلاحات.

وأكد أن الحالة المصرية تجسد أيضا مثالا حيا على صحة تلك النظرية، فلابد أن تبحث الحكومة عن حلول لحظية تؤكد لرجل الشارع أن إصلاحاتها الهيكلية فى المجال الاقتصادى ستؤتى ثمارها، حتى يمكن لرجل الشارع أن يتحمل المزيد من الأعباء.

وأضاف ساراتشينو خلال محاضرة ألقاها خلال مؤتمر (الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل) والذى نظمه المجلس المصرى للتنافسية، أن آثار الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل تنعكس بشكل مباشر على رجل الشارع فى شكل المزيد من التضخم والبطالة، وهو ما يلزم الحكومات بوضع حلول لحظية للحد من تلك التأثيرات السلبية.