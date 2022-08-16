فرانس هيمسترا مديرا لأوبر في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة أوبر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول اليوم تعيين فرانس هيمسترا في منصب المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يشرف فرانس على كافة أعمال أوبر وسيقود المرحلة التالية من نمو الشركة التي تغطي ١٥ دولة في المنطقة.

يباشر فرانس أعماله من دبي، وسيتركز دوره على العمل عن قرب مع فرق عمل أوبر المحلية لتحديد مجالات النمو ووضع الأولويات الإقليمية ودفع التميز التشغيلي لدعم أعمال أوبر.عمل فرانس مع أوبر منذ سبتمبر ٢٠١٥ وتولى وظائف مختلفة على مر السنين، مما جعله أحد العاملين المخضرمين في الشركة وخبيرًا في مجال النقل التشاركي.

وكان آخر منصب له في الشركة هو المدير العام لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان مسؤولاً عن التنمية والنمو المستدام لأعمال الشركة في جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا وساحل العاج وأوغندا وتنزانيا.

نجح فرانس من خلال منصبه كمدير عام لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في قيادة أعمال الشركة نحو التعافي من آثار جائحة كورونا ومن ثم إسراع عملية نمو أوبر. تولى فرانس قبل ذلك منصب مدير العمليات واللوجستيات ومدير التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء وقاد عمليات السائقين فيها لمدة عامين تقريبًا، حيث قام بتحفيز مشاركتهم وخلق فرص ربح جديدة لهم، وعمل ايضا كمدير لمنطقة جنوب إفريقيا.

قبل انضمامه إلى أوبر، عمل فرانس كمستشار إداري في قطاعات الطاقة والموارد والتصنيع والتوزيع والتنمية الاقتصادية الأفريقية. سبق لفرانس العمل في Deloitte، كما عمل أيضًا كمحاسب قانوني، ودرس في جامعة Stellenbosch بجنوب إفريقيا.