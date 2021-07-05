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«فراقك لسه بيوجع قلبي»‎‎.. يسرا تنعي رجاء الجداوي في الذكري الأولى للرحيل

وافتها المنية في الخامس من يوليو 2020 عن عمر يناهز 85 سنة.
المال - خاص 11:34 م, الأثنين, 5 يوليو 21 11:34 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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نعت الفنانة يسرا، الاثنين، صديقتها الفنانة رجاء الجداوي ، في الذكري السنوية الأولى لوفاتها.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك.
واختتمت: وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى”.

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يذكر أن في 24 يوليو من العام الماضي أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا أتناء تصوير أخر حلقات مسلسل ” النسيان”، وانتقلت الي مستشفي العزل في اسماعيلية، وبقيت تحت العلاج في المستشفي لمدة 43 يومًا، حتي وافتها المنية في الخامس من يوليو 2020 عن عمر يناهز 85 سنة.

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بقلم المال - خاص

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