«فراقك لسه بيوجع قلبي»‎‎.. يسرا تنعي رجاء الجداوي في الذكري الأولى للرحيل

نعت الفنانة يسرا، الاثنين، صديقتها الفنانة رجاء الجداوي ، في الذكري السنوية الأولى لوفاتها.
وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك.
واختتمت: وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى”.
يذكر أن في 24 يوليو من العام الماضي أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا أتناء تصوير أخر حلقات مسلسل ” النسيان”، وانتقلت الي مستشفي العزل في اسماعيلية، وبقيت تحت العلاج في المستشفي لمدة 43 يومًا، حتي وافتها المنية في الخامس من يوليو 2020 عن عمر يناهز 85 سنة.