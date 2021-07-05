«فراقك لسه بيوجع قلبي»‎‎.. يسرا تنعي رجاء الجداوي في الذكري الأولى للرحيل

وافتها المنية في الخامس من يوليو 2020 عن عمر يناهز 85 سنة.

نعت الفنانة يسرا، الاثنين، صديقتها الفنانة رجاء الجداوي ، في الذكري السنوية الأولى لوفاتها.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك.

واختتمت: وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى”.