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«فراقك صعب ومؤلم».. الفنانة جومانة مراد تودع طفلتها ديانا

قدم عدد من الفنايين العزاء
المال - خاص 9:09 م, الأثنين, 29 مارس 21 9:09 م, الأثنين, 29 مارس 21

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أعلنت الفنانة السورية جومانة مراد عن وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، مما أثار حالة حزن عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت الفنانة عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور «اانستجرام»: الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي”.

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وتابعت: “فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير .يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمدلله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي”.

وقدم عدد من الفنانين العزاء في التعليقات، وكتبت الفنانة السورية كندا علوش: يا حبيبتي.. يا حبيبتي الله يرحمها ويصبر قلبك ويعوضك ويخليلك ولادك ويحميهم.

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وقالت الفنانة التونسية درة: الله يرحمها يا حبيبة قلبي ويصبّر قلبك إنتي وربيع.. هي شفيعتكم في الجنّة ملاك جميل يا حبيبتي.

وقدمت العزاء الفنانة روجينا: البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبر قلبك ياحبيبتي وقلب ربيع”.

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بقلم المال - خاص

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