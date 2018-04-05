فراس سعيد يشيد بتفاعل الجمهور مع للحب فرصة أخيرة

أحمد حمديقال النجم السوري فراس سعيد إن ردود أفعال الجمهور عن الحلقات الأولى لمسلسل للحب فرصة أخيرة الذي يقوم ببطولته مع النجمة داليا البحيري مفاجئة لكون أحداث العمل الدرامية لم تتضح بعد للمشاهدين وبرغم ذلك لاحظ تاثير الحلقات للمسلسل لدى الجمهور على مواقع السوشيال ميديا .وأضاف في تصريحات خاصة لـ"

أحمد حمدي

قال النجم السوري فراس سعيد إن ردود أفعال الجمهور عن الحلقات الأولى لمسلسل للحب فرصة أخيرة الذي يقوم ببطولته مع النجمة داليا البحيري مفاجئة لكون أحداث العمل الدرامية لم تتضح بعد للمشاهدين وبرغم ذلك لاحظ تاثير الحلقات للمسلسل لدى الجمهور على مواقع السوشيال ميديا .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه مستمر في تصوير باقي مشاهده في المسلسل حتى الآن لكونه يتضمن 45 حلقة مما يجعله يواصل التصوير شبه يوميا ، وانتهى من تصوير بعض المشاهد الساعات الماضية بأحد الفنادق بمنطقة مصر الجديدة وجمعته بالنجمة داليا البحيري .

وأشار فراس إلى أن عرض العمل خارج موسم رمضان أعطى له مساحة جيدة لتركيز الجمهور معه بصورة أكبر لو عرض في زحمة الموسم الرمضاني .

للحب فرصة أخيرة يشارك فيه امل رزق ومراد مكرم واخراج منال الص