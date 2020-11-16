ثقافة وفنون

فراس سعيد: مشغول في الوقت الحالي بـ«جمال الحريم»

مسلسل "وادي الجن" من الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها من خلال منصة "فيو" الرقمية الإلكترونية
أحمد حمدي 2:00 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 2:00 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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قال الفنان فراس سعيد إنه يشارك الفترة المقبلة في أكثر من مسلسل سيتم عرضها قريبا للجمهور المصري ، لافتا إلى أنه يشارك في بطولة مسلسل “جمال الحريم” مع الفنانة اللبنانية نور والمخرجة منال الصيفي.

ونوه في تصريحات لـ”المال” بأنه يجسد فيه شخصية فنان تشكيلي يعيش في الخارج ويتعرض لمواقف كثيرة في احداث المسلسل، مضيفا أنه يشارك أيضا في بطولة مسلسل آخر “وادي الجن” .

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وأكد أن مسلسل “وادي الجن” من الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها من خلال منصة “فيو” الرقمية الإلكترونية، ويقدم فيه شخصية مختلفة عن مسلسل “جمال الحريم” ستكون مفاجأة للجمهور المصري.

والعمل بطولة تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال،  وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

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يذكر أن فراس سعيد شارك مؤخرا في بطولة مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي وصبري فواز وأحمد فهمي وعرض على إحدى المنصات الرقمية.

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بقلم أحمد حمدي

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