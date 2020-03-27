فراس سعيد : انتظروني في «أسود فاتح» بشخصية رجل أعمال

كشف الفنان فراس سعيد، في تصريحات، للمال، أنه يقوم بشخصية رجل أعمال في مسلسل “أسود فاتح”، في شهر رمضان، والذي يقوم ببطولته مع الفنانة هيفاء وهبي.

وتابع فراس أنه يمتلك مجموعة من القنوات الفضائية، واسمه “شهدي الجيار”، لافتًا إلى أنه يجسد هذه الشخصية لأول مرة في عمل درامي تليفزيوني.

وأشار إلى أنه يعرض له حاليًّا مسلسل قوت القلوب الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ماجدة زكي، منوهًا بأنها تجربة درامية مختلفة، وسيتم عرض حوالي 25 حلقة منه قبل شهر رمضان.

وأكد فراس أنه سيتم تصوير باقي الحلقات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا الخطير، ليتم عرضها بعد انقضاء شهر رمضان الكريم.