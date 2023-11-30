«فخر القناة» يستقبل وحدة الخدمات البترولية PMS 12 كأول وحدة بحرية

استعرضت هيئة قناة السويس في بيان صحفي اليوم الخميس نشاط الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة في أعمال صيانة وإصلاح السفن خلال نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن الحوض العائم “فخر القناة” استقبل أول وحدة بحرية له منذ وصوله ترسانة بورسعيد مطلع يوليو الماضي، وهي وحدة الخدمات البترولية “PMS 12″ من نوع PIPE LYER، ويبلغ طولها 110 أمتار، وعرضها 36 مترا، وحمولتها الكلية 6635 طنا، حيث يبلغ الطول الكلي للحوض العائم فخر القناة 260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.

كما استقبل الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية-إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس-، ناقلة الوقود العملاقة “ASTARI I” التابعة لشركة “Saud Shipping” ، لاسيما تعد من أكبر عمليات الصيانة والإصلاح التي تنفذها الشركة على مدار تاريخها.

وتعد ناقلة الوقود “ASTARI I” هي أكبر سفينة من حيث العرض يمكن رفعها على الأحواض المتواجدة بالترسانات المصرية وعلى مستوى الساحل الغربي للبحر الأحمر بالكامل، وهى بحجم Suez Max إذ يبلغ طول الناقلة 275 مترا وعرضها 48 مترا وبحمولة إجمالية قدرها حوالي 80000 طن، وحمولة صافية 47000 طن.