«فخر القناة» يبدأ استقبال السفن للإصلاح والصيانة

انتهت ترسانة بورسعيد البحرية من تثبيت الحوض العائم فخر القناة في موقعه استعدادا لدخوله الخدمة، وذلك من خلال مجموعة عمل مشتركة من إدارة الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة بالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية.

وأكد مصدر مطلع لـ”المال” وصول البارج الهولندى إلى ترسانة بورسعيد البحرية لتثبيت دعائم الحوض لموقعة النهائي وإجراء تجارب نزول الحوض تحت مياه القناة ليبدأ بعدها استقبال السفن والوحدات البحرية التى تستهدف أعمال الإصلاح والصيانة.

أضاف أن الحوض العائم الجديد فخر القناة يستقبل سفن حتى 260 متر طول، ويعد فرصة لدعم إيرادات قناة السويس من نشاط إصلاح وصيانة السفن التى تستوعب حمولات تصل إلى 120 ألف طن.

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وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الحوض العائم” فخر القناة” يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي.