فخري عبدالنور: استراتيجية النهوض بالسيارات لا تخدم مصالح شركات معينة

أحمد شوقيقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إن إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات لم تستهدف خدمة مصالح شركات معينة على حساب أخرى، كما يتم الترويج بذلك.وطالب بسرعة إصدار الاستراتيجية لأنها في غاية الأهمية بالنسبة لقطاع السيارات، لأنها تستهدف بشكل أساسي دعم الصناعة المحل

أحمد شوقي



قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إن إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات لم تستهدف خدمة مصالح شركات معينة على حساب أخرى، كما يتم الترويج بذلك.

وطالب بسرعة إصدار الاستراتيجية لأنها في غاية الأهمية بالنسبة لقطاع السيارات، لأنها تستهدف بشكل أساسي دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المصري من خلال الحوافز التي تضمنتها.

وأشار إلى أنه غادر الحكومة في سبتمبر 2015 بعد تقديم مشروع قانون بالاستراتيجية إلى مجلس الوزراء؛ لكن إصداره تعطل بسبب الخلافات بين شركات التجميع وبينها وبين المستوردين.

وبشأن الاتهامات التي توجه إلى الاستراتيجية من جهة أنها تخدم بعض المنتجين على حساب البعض نظرًا لصعوبة استيفاء شروط الاستفادة من حوافز التجميع المحلي، قال وزير الصناعة السابق إن الحوافز وضعت لتشجيع كل الشركات؛ لأنها تحفز الشركات الصغيرة على زيادة قدراتها لاستيفاء الشروط المطلوبة.

وكان رئيس قطاع السيارات بإحدى الوكالات الأوروبية قد قال في تصريحات لـ”المال” إن استراتيجية صناعة السيارات التي قدمت في 2015 كانت تستهدف بشكل رئيسي خدمة مصالح 3 شركات هي جي بي غبور أوتو ونيسان إيجيبت وجنرال موتورز؛ لأن هذه الشركات هي القادرة على استيفاء شروط الاستفادة من حوافز التجميع المحلي.

واستطرد أن مبيعات عدد من العلامات الفاخرة في مصر لا تتجاوز 4 آلاف سيارة سنويًا؛ مما يعني أن هذه الشركات في حالة التجميع المحلي لن يكون بمقدورها الاستفادة من حوافز الاستراتيجية؛ مطالبًا بالتراجع عن فكرة الاستراتيجية بشكل تام والتركيز على تحفيز الشركات العالمية للاستثمار والتوسع في مصر، كما يحدث في المغرب من خلال الإعفاءات ومنح الأراضي والاتفاقات التجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة.