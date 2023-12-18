«فخري بكم لا حدود له».. السيسي يتعهد باستكمال جمهورية جديدة ديمقراطية تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إن انخراط المصريين في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي يعد دلالة واضحة للكل في الداخل والخارج عن فعالية المجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته، ويؤكد أن إرادة المصريين نافذة لكل مصري ومصرية.

وأضاف السيسي -خلال كلمته منذ قليل بمناسبة فوزه برئاسة الجمهورية- والتي أذاعتها فضائية القاهرة الاخبارية، هذا المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأعبر عن عظيم امتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كل المستويات، يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها.

وتابع السيسي: بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتًا للعالم كله للتعبير عن رفضه لهذه الحرب غير الإنسانية وليس مجرد لاختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضاري راق، تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعبًا ليخرج بهذا المظهر المشرف، والذي لم يشهد اي تجاوزات او خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة.

واستكمله قوله: أبناء مصر وبناتها أقول لكم بالصدق المعهود بيننا، إنني أدرك يقينًا حجم التحديات التي مررنا بها ومازلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكي أن البطل في هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بثبات وعزم وحكمة.

وقال السيسي، أجدد معكم العهد بأن أستمر بكل جهد لبناء الجمهورية الجديدة، التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا، دولة ديمقراطية تجمع أبناؤها في إطار من الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها وتضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، وتمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها.

وأضاف أن هذه مصر التي نحلم بها جميعا، وهؤلاء هم المصريون، الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعًا مدافعًا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية ، مستفيدين من تلك الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية.

تابع السيسي: هو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجًا عن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية، ومن كل قلبي أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راقي يمهد الطريق أمام حياة سياسية تتسم بالتنوع.

وقال السيسي: ابناء مصر الكرام إن فخري بكم لا حدود ولا نهاية له، واختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف اتحمل أمانته امام الله عز وجل وامامكم وسيشهد التاريخ به، وكما ازداد فخري وأنا اشهد بعيني جموع الشعب المصري تعبر عن نفسها في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه، وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى أنها صوت الضمير الوطني كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذج للوعي والارادة وانهم صناع المستقبل وصناع الامل.

وأضاف السيسي: الشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا واشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التي استدعت الفخر والاعتزاز وفي نهاية حديثي إليكم اؤكد لكم كما عهدتكم.. رجل مصري نشأة في أصالة الحارة المصرية العريقة انتمى للمؤسسة العسكرية.

واختمم السيسي قوله: لا أملك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم، ومن أجلكم لا أدخر جهدا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم، إن اختياركم لي لقيادة الوطن إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقني فيها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معًا من أجل مصرنا العزيزة، وبقوة شعبها واصطفافهم دائمًا وأبدًا.