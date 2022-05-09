فخري الفقي: «المالية» وضعت سيناريوهات للأسوأ في حال استمرت حرب روسيا وأوكرانيا عاما

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة المالية وضعت سيناريوهات للأسوأ في حال استمرت حرب روسيا وأوكرانيا عاما.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وتعليقاً على بيان الموازنة العامة أوضح أن برامج “الحماية الاجتماعية ” لها أولوية كبرى في الموازنة العامة القادمة 2022-2023 وهي ملحوظة مهمة.

وأوضح أن :”الموازنة تستهدف تخفيف وطأة التضخم عن أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.7 مليون بالإضافة لموظفي الدولة ليكون إجمالي ذلك بمن يعولون نحو 60 مليون مواطن”.

ولفت إلى أن زيادة حد الإعفاء في الدخول لأدنى السلم الوظيفي وكذا برامج تكافل وكرامة جميعها حلقة متصلة تخفف الاعباء ومن وطأة التضخم المتسارع والمركب عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وقال الفقي: “استمعنا لبيان وزير المالية ووزيرة التخطيط للخطة الاقتصادية والاجتماعية ولازالت اللجان الفرعية البلغ عددها 25 لجنة سوف تتناول البيان بشكل تفصيلي في مناقشات متخصصة داخل تلك اللجان وسوف تصدر التقارير وتصب في لجنة التخطيط والموازنة وهنطلع التقرير النهائي قبيل الموازنة العامة حيث ستضخع لنقاشات لمدة ثلاثة أيام قبل إقرار الموازنة”.

وأوضح الفقي أن هناك استحقاقات دستورية ذات صلة وثيقة بالدستور تتعلق بقطاعي التعليم والصحة وهي جانب رئيسي من اهتمامات الموازنة العامة سواء أكان التعليم قبل أو بعد الجامعي أو البحث والتطوير حيث يقارب التريليون بإجمالي 866 مليار جنيه جنيه كاستحقاق دستوري”.

وبين أن هناك ضرورة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ليس أقل من 5.5% بالرغم من الرظوف خاصة أن وزارة المالية وضعت سيناريوهات لاسوا الظروف إذا إستمرت الحرب الروسية الاوكرانية لمدة 12 شهراً “.