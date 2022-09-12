فخري الفقي : اعتماد الروبل للمعاملات مع روسيا يوفر نفقات استيراد الحبوب ويزيد السياحة (فيديو)

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن اعتماد الروبل للمعاملات مع روسيا يوفر نفقات في استيراد الحبوب ويعمل على زيادة معدلات السياحة الوافدة من روسيا.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي أنه عند حاجة مصر استيراد اقماح أو حبوب من روسيا ، سيكون متاح للبنك المركزي الاستيراد بكل سهولة بالروبل الروسي وتلك خطوة إيجابية.

وتابع الفقي: “الفترة دي في ندرة في الدولار في النقد الأجنبي، و ده مشكلة من ضمن المشكلات، واعتماد الروبل يعمل على توفير إيرادات سياحية من 3 ملايين سائح روسي يعني عدة مليارات من السياح للروس”.

وأوضح الفقي أن “كل 60 روبل روسي يساوي دولار واحد، وذلك يعمل على وجود وفر لدي مصر في الدولار عند استيراد القمح والحبوب والزيوت من روسيا، كما أنه يمثل إفادة كثيرة لمصر في السياحة والاستيراد”.

ولفت الفقي إلى أن إعتماد الروبل للمعاملات مع روسيا، بدء منذ 6 أشهر، قائلا: البنك المركزي بيرتب كل الترتيبات اللازمة أنه تتم عملية التسوية بسهولة ويسر.

وأشار الفقي إلى أنه منذ من يناير الماضي ةعند زيادة الضخم واسعار القمح ، وفي 24 فبراير روسيا دخلت الحرب في أوكرانيا وخروج الهوت ماني من مصر، ادي الي إعطاء البنك المركزي اهتمام كبير لعملية التسوية مع الروبل.

وقال الفقي: “عملية التسوية مع الروبل أنها مش سهلة أن نواحي تسوية تحتاج إلي خبراء و فنيين وتأمين العملية دي و مذكرات تفاهم مع البنك المركزي المصري و البنك المركزي الروسي، و ممكن تطبيقه خلال شهر أو شهرين”.