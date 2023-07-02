«فخرالقناة» يصل قناة السويس تمهيدا لانضمامه إلى ترسانة بورسعيد البحرية

وصل الحوض العائم “فخر القناة ، ” Fakhr Al Qunah اليوم الخميس “قناة السويس تمهيدا لانضمامه إلي ترسانة بورسعيد البحرية، والذي تم بناؤه بإحدى ترسانات كوريا الجنوبية، بطول 260 مترا، وعرض 62 مترا، بحمولة 35 ألف طن ، مما يمثل نقلة نوعية بخدمات قناة السويس في مجال إصلاح وصيانة السفن العملاقة.

وفي تصريحات سابقة قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس بأن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري خلال الأعوام القليلة الماضية في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتوجيهاته المستمرة بضرورة توطين صناعة بناء الوحدات البحرية في الترسانات والشركات التابعة للهيئة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول واستخدامها على النحو الأمثل.