فحص 886 ألف طن بطاطس للتصدير منذ بداية العام وحتى نهاية مايو

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت حوالي 886 ألف طن، بإجمالي عدد عينات حوالي 34 ألف عينة، من بينها حوالي 174 ألف طن تمثل 6674 عينة، تم فحصها خلال شهر مايو.

وأشارت – وفقا لتقرير رسمي استعرضت خلاله إنجازات المشروع – إلى إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 642 ألف فدان، كذلك بلغ إجمالي المساحات التي تم صيانتها حوالي 7243 فدانا، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي 68 ألف فدان، بينما إجمالي مساحات العروة الصيفية حوالي 36 ألف فدان وذلك حتى نهاية مايو .

وأضافت المشرف على المشروع أنه تم المشاركة هذا العام بعدد من المنافذ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، ومبادرة وزارة الزراعة “من خير مزارعنا لأهالينا”، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها منفذ بيع دائم لبيع البطاطس في مقر المشروع بالدقي، المنافذ المتحركة في محافظتي المنوفية وبني سويف، والغربية، فضلا عن منفذ اهلا رمضان بمعرض حديقة الأورمان، بالجيزة، كذلك المشاركة في معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المشروع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت نجلاء بلابل أن متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق MDM، كذلك تم تحميل (180) صورة فضائية بمساحة (780) الف كيلو متر مربع خلال شهر مايو ، ليصبح الاجمالى عدد (1060) صورة فضائية بمساحة (4 ملايين) كيلومتر مربع لمتابعة أعمال ومهام المناطق الخالية خلال هذا الموسم، فضلا عن متابعة زراعات العروة الصيفية لغرض إنتاج التقاوي لموسم 2023-2024 وادخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (25 حوشه، 480 بيفوت) بمساحة (36 الف فدان)، اضافة الى المتابعة اليومية لحصاد العروة (المحيرة) لموسم (2022-2023) من خلال منصة planet ، وتحرير عدد محاضر (1119 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير خلال شهر مايو ، ليصبح الإجمالي (25426 محضر حصاد لعدد 794 بيفوت) حتى تاريخه، والمتابعة اليومية لحصاد العروة الصيفية لموسم (2022-2023) من خلال منصة planet ، وتحرير عدد محاضر (5575 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير خلال شهر مايو ، ليصبح الإجمالي (6065 محضر حصاد لعدد 230 بيفوت) حتى تاريخه.

وأشارت إلى أنه يتم عمل التحليلات اللازمة: ملوحة التربة، رطوبة النبات، وصحة النبات على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، كذلك رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) وهي منصة تجريبية تقدم خدمة منفردة للمزارعين وأصحاب الشركات الذين لهم زراعات داخل المناطق الخالية.